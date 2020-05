Alvaro Albín se sumó al Cuerpo Técnico de Universitario, pero ahora en calidad de Ayudante de Campo. Para los jugadores, es «El Viejo» y el exzaguero de Ceibal, Nacional y Arsenal, más allá de los rojos, no deja de aceptar el afectuoso apelativo.

Emilio Silva optó por él….»porque viene de tiempo con nosotros y bien que sabe como funciona el grupo. Pero además, cuales son los códigos».Tanto el DT como el «Profe» Carlos Ribero, admiten que puede aportar cuota de conocimientos, de quien jugó casi 20 años en Primera Divisón.

LA NUEVA HORA

Ocurrió el miércoles a la noche, en que un alto porcentaje de jugadores de Universitario se mezclaron en la acción de cancha de Arsenal. Joaquín Jacques, George dos Santos, Marcelo Menoni, Valentín Fornaroli y Matías Laxague captados por la lente de EL PUEBLO a través de Vicente Massarino. De hecho Laxague pega la vuelta al club.

Su confesión es concreta, «porque iría a ser un año de campeonato en campeonato. Esto nos frenó a todos. Creo que al plantel le quedó la sangre en el ojo por lo de la edición pasada».

Ahora para Universitario, la mira puesta en el Campeonato Salteño. Nunca fue tres veces rey al hilo. Es la chance que tendrá. Esa misión es la que cuenta.

TENAZAS: LAS DE AGUSTÍN

En esa noche de miércoles, la gente que no faltó. Aficionados al fútbol y en no pocos casos, familiares directos de los futbolistas. El «picado» fue ganando espacios. Hubo calidad expostiva en la cancha. El «Zurdo» Nicolás Fagúndez fue uno más entre tantos. Ahora en Ferro Carril y sin poder estrenar con la franja. Puntual el «Pato» Conti, uno más en la selección y por segundo año en Gladiador. Mientras en Universitario, una presencia indisimulada con los guantes puestos: Agustín Carrara. Pasó por Ferro Carril, en juveniles de Peñarol de Montevideo, Liga Agraria, Salto Uruguay. De los salteños que también se suma a la Liga Independiente de Artigas.

Ahora en la «U». Llegó para acoplarse al campeón. El Universitario que es parte del fútbol, para destaparse de a poco. Una primera señal-aproximación de lo que vendrá.Hay hambre de fútbol. Los jugadores también reconocen que hay que ir despacito por las piedras. No queda otra. Por lo menos, por ahora.