Más allá de ser un componente en la estructura de mando de la selección de Perú, el «Bocha» Santín, es producto de esta tierra oriental. Los ancestros aquí. Su tiempo de jugador naciente en Universitario….también aquí.

Cuando el Prof. Hayley Lizcano fue exponiendo ante una plantel de gurises, los mandamientos de cómo llegar a trascender en el universo del fútbol y a partir de qué razones argumentales. Acaso con la técnica en su más pretendido vuelo.

Por eso, en Lima o en Medellín, tendrá a mano algo más de una percepción del «se dice», con respecto al tiempo celeste y la nombradía alcanzada a partir de Sud África 2010.

«Hay algo que no queda en duda a esta altura de los hechos y es que el fútbol uruguayo está en la mayor consideración. Por determinados resultados o trascendencia en los últimos mundiales, coincidiendo con un cambio de planes si de la selección se trata y lo que supone el alumbramiento de jugadores adaptados al objetivo. Pero no solo es la selección, es también esta realidad de Directores Técnicos y Preparadores Físicos requeridos desde el exterior. Que además reflejan de hecho, el nivel que los ampara. Es parte de un fenómeno que de repente no todos captan o no todos entienden. Pero es un fenómeno concreto»