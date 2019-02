En dos escenarios y en ambas divisionales

Tal cual lo fijado en la última reunión del Consejo de Liga, en la jornada de hoy domingo, en dos escenarios, y con doble jornada en cada uno de ellos, se estará completando la disputa de una nueva fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales. Tal cuál informábamos oportunamente, se está disputando la tercera fecha (2ª rueda) en la divisional de privilegio «A», y la undécima (última) de la primera rueda en la divisional de ascenso «B»

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019. Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B». Divisional «A»: Tercera fecha (2ª Rueda). Divisional «B»: Undécima fecha (Última de la 1ª rueda)

Domingo 24 de febrero

Gimnasio del Club A. Universitario. Valor de la entrada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.30: ALMAGRO vs CEIBAL («A»)

Hora 21.00: PARQUE SOLARI vs SUD AMÉRICA («B»)

Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C). Árbitros: (a designar)

Hora 19.30: FLORIDA vs UNIVERSITARIO («A»)

Hora 21.00: TIGRE vs GÉNEVE 5 («A»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso