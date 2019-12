Fútbol Sala: Solo se jugaron tres partidos por la quinta fecha (1ª rueda) del «Salteño»

En definitiva las inclemencias del tiempo no permitieron que se pudiera disputar en forma íntegra la quinta fecha (1ª rueda) del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales el pasado fin de semana. Debido al temporal del pasado sábado en nuestra ciudad, los compromisos que estaban fijados para ese día en los dos escenarios habilitados para la competencia debieron ser suspendidos por la dirigencia de la L.S.F.S en medida por demás lógica y acertada.

Ante dicha suspensión decretada el sábado, se aguardaba lo que podía suceder el domingo con el tiempo, al haber mejorado las condiciones climáticas, se diputaron en forma normal los tres partidos que estaban fijados para la jornada de domingo a la noche en el estadio poli deportivo «1º de diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

También quedó decidido y aclarado por parte de la dirigencia, en común acuerdo con los delegados de los diferentes equipos participantes, que los seis partidos suspendidos el pasado sábado, se estarán disputando luego del paréntesis de fin de año, y los mismos (partidos) se llevarán adelante previo a la fijación de la sexta fecha en el retome de la competencia a fines de enero, principios de febrero ya en 2020.

Resultados registrados

Quinta fecha: Primera rueda

Divisional «A»

Tigre (6) – Saladero (5)

Divisional «B»

Dublín Central (3) – Bohanes (3)

Progreso (7) – Salto Grande (3)

Lo que resta de la 5ª fecha

Divisional «A»

Chaná vs Ferro Carril

Florida vs Nacional

Almagro vs Universitario

Divisional «B»

San Isidro vs Géneve 5

San Eugenio vs Atlético Juventus

Salto Rowing vs Ceibal

Fecha libre: Sud América