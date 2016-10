Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Mauricio Macri y el ganador del premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, felicitaron hoy desde Argentina al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el galardón obtenido por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado con las FARC. “¡Felicitaciones @JuanManSantos #NobelDePaz! ¡Un orgullo para nuestra región! A seguir trabajando para asegurar que esa paz sea una realidad”, transmitió la canciller argentina, Susana Malcorra, a través de su cuenta de Twitter.

“Por la misma vía se pronunció el argentino que obtuvo la misma distinción que hoy Santos en 1980, Adolfo Pérez Esquivel: “Felicitaciones @JuanManSantos por el #PremioNobel. Hagamos que esto fortalezca el derecho pendiente de Colombia a la #Paz. #NobelPrize”.

“El Premio Nobel de la Paz a @JuanManSantos es también para muchos que trabajan incansablemente por la #Paz en Colombia. #NobelPeacePrize”, prosiguió Pérez Esquivel.

“El Comité Nobel de Noruega ha reconocido los “decididos esfuerzos” de Santos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El premio, según ese fallo, es un apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el “no” en el referéndum popular sobre los acuerdos.

Bachelet se estrena en Twitter con una felicitación a Santos por el Nobel

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, felicitó hoy a su colega colombiano, Juan Manuel Santos, por la concesión del Premio Nobel de la Paz en el primer mensaje que envía desde su cuenta oficial de la red social Twitter. “Felicito al Presidente @JuanManSantos por el Nobel de la Paz, premio que espero sea el impulso final para el reencuentro en Colombia”, reza el primer tuit de la mandataria chilena. La cuenta oficial de la mandataria se creó en noviembre de 2015 pero hasta este viernes no había publicado ningún mensaje. “Bachelet ha incrementado en los últimos tiempos su presencia en las redes sociales y ha utilizado la plataforma de vídeo de Facebook para realizar anuncios o mandar mensajes a los ciudadanos. “El Comité Nobel de Noruega ha reconocido los “decididos esfuerzos” de Santos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado. “El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el “no” a los acuerdos de paz firmados con las FARC en un referéndum.

Presidente de Paraguay felicita a Santos por recibir Premio Nobel de la Paz

Asunción, 7 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, felicitó hoy a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su negociación de un acuerdo de pazcon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Felicitaciones Pdte @JuanManSantos por el @NobelPrize #PremioNobelDeLaPaz. Desde Paraguay le acompañamos en sus esfuerzos!”, expresó Cartes en su mensaje a través de la red social Twitter. El mandatario paraguayo acudió el pasado 26 de septiembre a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que se rubricó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias (norte).““El acuerdo fue alcanzado tras cuatro años de negociaciones en La Habana, y fue suscrito por el presidenteSantos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”. El presidente de Colombia ganó el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus “decididos esfuerzos” por pacificar su país tras 52 años de conflicto armado, que dejó cerca de 8 millones de víctimas.““El galardón, según el fallo del Comité Nobel de Noruega, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que en el plebiscito del pasado domingo ganara el “no” a los acuerdos de paz firmados con la guerrilla.““El “no” se impuso el pasado domingo en el plebiscito con el 50,21 % de los votos contra el 49,78 % del “sí”, en una jornada en la que la abstención fue del 62,57 %

Macri felicita a Santos y remarca su compromiso “con poner fin a la guerra”

“Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, felicitó hoy a su par colombiano, Juan Manuel Santos, por haber sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz, y remarcó que es un presidentelatinoamericano “comprometido con poner fin a una guerra en la que murieron cientos de miles de colombianos”. “Felicitaciones al presidente @JuanManSantos por haber sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz”, escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter.““El mandatario argentino se suma así a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, quien ya en la mañana de este viernes consideró en la misma red social que es un “orgullo” para la región el reconocimiento aSantos y apostó por “seguir trabajando” para asegurar que la paz en Colombia “sea una realidad”.““”Un presidente latinoamericano comprometido con poner fin a una guerra en la que murieron cientos de miles de colombianos. @JuanManSantos”, reafirmó Macri.““El Comité Nobel de Noruega reconoció los “decididos esfuerzos” de Santos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).““El premio, según ese fallo, es un apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el “no” en el referéndum popular sobre los acuerdos.