Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- El Gobierno de Chile anunció hoy que prepara una reforma impositiva que incluirá la tributación a la “Economía Digital”, incluidas plataformas como Uber, Netflix, Airbnb, AliExpress y Spotify. “Compañías como Uber en transporte de pasajeros, Airbnb en servicio de alojamiento; Netflix y Spotify, en entretenimiento, y todo el comercio digital, como Amazon y AliExpress deben tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. “No es justo que prestando el mismo servicio unos paguen impuestos y otros no. En principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta, IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile”, añadió. Precisó que la idea es que esas plataformas tributen el impuesto a la renta si están constituidas como sociedades y que sus transacciones sean gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con un impuesto único a la transacción o un sobrecargo al pago efectuado con tarjetas de crédito. Uber aclaró que cumple con el pago de impuestos en todos los países en los que opera, de acuerdo a las leyes respectivas de cada Estado y que Chile no es una excepción “y seguiremos cumpliendo con el marco jurídico actual y el que posteriormente sea definido por la autoridad”. No obstante, la empresa de transporte señaló en una declaración pública que comparte la necesidad de marcos legales e impositivos claros y definidos en cada uno de los países en donde opera “y por ello estamos abiertos a contribuir con nuestra experiencia internacional en el diseño de esta reforma”.