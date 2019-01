El Gobierno nacional dio a conocer ayer lo que considera una “cifra récord” por ser la mayor en la historia en transferencias a los Gobiernos Departamentales llegando a $ 18.150 millones en 2018, casi $ 2.550 millones más que en el 2017. Para Salto, el monto acumulado a diciembre de 2018 fue de $ 969.802.158. De dicha cifra, $ 681.973.230 correspondieron al Inc. C del Art. 214 de la Constitución, en el cual se dispone que 3,33 % del total de los recursos del Presupuesto Nacional sea destinado a los gobiernos departamentales, según los porcentajes especificados en la ley n.º 19355. Por concepto de FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) corresponden $ 109.884.736; por Ley de Remates y Semovientes $ 48.670.545; por FIGM (Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal) $ 34.004.138, por PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional) $ 33.410.764; por alumbrado $ 31.305.024; por Caminería Departamental $ 15.741.770; por patente unificada $ $7.818.578; por caminería rural $ 6.993.373. El detalle mes a mes por cada concepto y cada departamento se lo puede ver a través de la página del Observatorio Territorio Uruguay de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), http://otu. opp. gub. uy/fin anzas/transferencias.

Los importes transferidos desde el Gobierno Central a los Gobiernos Departamentales establecidos por las distintas normativas, responden a dinero en efectivo, compensación de devoluciones de impuestos recaudados por los Gobiernos Departamentales a los contribuyentes o pagos a cuenta de los Gobiernos Departamentales. Vale destacar que la información que se presentó se actualiza mensualmente según el criterio de caja, esto implica que las transferencias refieren al momento en que se hace efectiva por el Gobierno Central.

Según lo informado por la OPP, los recursos transferidos superan en $ 2.550 millones al total de transferencias de 2017, cuando se transfirieron casi $ 15.600 millones.

LOS DATOS PARA TODO EL PAÍS

En todo el país, la mayor parte de las transferencias corresponde a lo indicado en el inciso C del artículo 214 de la Constitución, en el cual se dispone que 3,33 % del total de los recursos del Presupuesto nacional sea destinado a los gobiernos departamentales, según los porcentajes especificados en la ley n.º 19355. Por ese ítem, fueron aportados el año pasado casi 12.600 millones de pesos. Así, el Gobierno nacional dispuso 519 millones de pesos para iluminación, más de 256 millones para unificación de patentes, 1.540 millones para el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y 1.000 millones para el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. La lista de aportes del Estado nacional continúa con 354,2 millones de pesos para caminería rural y 652 millones para rutas departamentales, 666,3 millones por concepto de Ley de Remates y Semovientes, 306 millones para el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y 285 millones para el Fondo de Área Metropolitana. Cada mes, la Administración Central entrega recursos a los gobiernos departamentales según distintas normativas, mediante efectivo, compensación de devoluciones de impuestos recaudados por las intendencias a los contribuyentes o por pagos a cuenta de las intendencias.