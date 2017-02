Pese a que los costos de vida siguen siendo altos para el trabajador promedio y la inflación parece no alcanzar los dos dígitos pero el impacto actual sobre el índice de precios al consumo, el gobierno aduce que los salarios se incrementaron al ritmo de la inflación y que en ese sentido, los ingresos se han incrementado teniendo en cuenta la evolución del costo de vida.

En nuestra sección semanal Detrás de los Números, damos a conocer los valores que aneja el gobierno sobre el ingreso que tienen los uruguayos en el último mes del año. La discusión sobre la realidad de los mismos y el valor estadístico que los mismos tienen, es otro tema.

INGRESOS

Según publicó en los últimos días el diario El País, el ingreso promedio de los hogares a valores corrientes (sin aguinaldo y sin valor locativo) para el total del país aumentó 8,6% en el 2016 frente al promedio de 2015 y alcanzó los $ 51.592, todo sobre información divulgada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo evaluador que pertenece al gobierno.

En los hogares de Montevideo, el ingreso medio dentro del promedio planteado fue de unos $ 60.795, mientras que en los hogares del Interior del país, la cifra alcanzó los $ 45.107 pesos.

Por su parte, el ingreso medio por persona para todo el país fue de $ 18.307, según dice el gobierno durante el año 2016. Mientras que para Montevideo el ingreso medio per cápita fue de $ 22.492 pesos, en el Interior ese ingreso llegó a los $ 15.558.

DICIEMBRE

En el último mes del año 2016, la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes para el total del país fue estimado en los $ 53.333, indicó el INE en su portal. Eso significa un 2,3% más que en el mes de noviembre del año 2016 y un 7,7% más que en el mismo mes de diciembre del año 2015.

La inflación en los 12 meses cerrados al mes de diciembre del año 2016 fue del orden del 8,1%, por lo cual el incremento que plantea el gobierno que hubo en los ingresos de los uruguayos, supera en un 0,5% los salarios.

“Para el departamento de Montevideo la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes se estimó en la suma de $ 62.672 (en diciembre de 2016), valor superior al calculado para el Interior del país, el que se ubicó en $ 46.745”, resaltó el INE.

En diciembre de 2016 el ingreso medio per cápita corriente se estimó en $ 18.933 para el total del país. En este caso, el ingreso medio por persona en Montevideo fue de $ 23.190 y en el Interior de $ 16.132.

Con todo esto, la canasta familiar básica que incluye un precio de alquiler de una familia promedio (4 personas) de 12.000 pesos mensuales, se sitúa en los $ 71.055 pesos.

LOS NÚMEROS

8,6% incremento salarial en 2016

8,1% inflación en Uruguay en 2016

62.672 pesos ingreso hogares en Montevideo

46.745 pesos ingreso hogares Interior

71.055 pesos canasta familiar básica