En la reunión del lunes 19 en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con cinco agremiaciones rurales, “hemos puesto medidas arriba de la mesa. No propuestas, medidas que están vigentes. El compromiso del Gobierno es seguir trabajando, a eso apostamos”, expresó el titular de la cartera, Enzo Benech. Aseguró que existe un diagnóstico común para profundizar el diálogo en la próxima convocatoria.

Benech enfatizó que la reunión del lunes 19 en la sede ministerial con el presidente Vázquez y las organizaciones rurales se desarrolló en un muy buen clima de trabajo, con intercambio amplio y sereno, con diagnóstico común y con medidas presentadas por el Gobierno para dialogar con los delegados. “Esto lo quiero remarcar: el 29 de enero pusimos medidas arriba de la mesa, el 19 de febrero volvimos a poner más medidas y, además, asumimos el compromiso de seguir trabajando”, complementó.

El Gobierno extendió el descuento del IVA a los productores ganaderos, aprobará un descuento del 18 % en la contribución inmobiliaria rural para padrones menores a 1.000 hectáreas, la suspensión del aumento del 14 % en el pago de la renta que los colonos deben abonar al Instituto Nacional de Colonización en mayo y abril, un fondo de garantía para deudas de los productores lecheros y una rebaja del 15 % en el costo de la energía eléctrica.

Acerca de la participación de los productores autoconvocados en la próxima reunión de este grupo de trabajo, dijo: “Hemos puesto medidas arriba de la mesa. No propuestas, medidas que están vigentes. El compromiso del Gobierno es seguir trabajando, a eso apostamos”. En la reunión participaron la Asociación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Comisión de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación de Productores de Leche.

El actual ministro integra los equipos gubernamentales desde 2005 y recordó que es la primera vez que un presidente participa en una reunión con las instituciones rurales en el ministerio. “Es una riqueza que el país tiene, que debemos cuidar. No es agrediendo al presidente que se cuida, yo creo que es exactamente al revés”, aseveró.

Finalmente, estimó que los rubros agropecuarios tienen particularidades que necesitan medidas equilibradas. “Yo no veo para nada sencillo y no comparto que las soluciones para el sector agropecuario puedan ser genéricas”, concluyó. Como ejemplo, explicó que la baja en la cantidad de precipitaciones de las últimas semanas perjudica a algunos sectores, pero a otros no.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, subrayó que las organizaciones rurales históricas trabajan con planteamientos basados en argumentos y razones. Recordó que la comisión tiene 102 años y más de 17.000 productores afiliados.

Agregó: “La reunión fue abierta, concreta, con planteos de todo tipo. Estamos convencidos de que el diálogo es el único camino viable para buscar soluciones. ¿Nos vamos conformes? No exactamente, por eso estamos dispuestos a seguir viniendo. ¿Los problemas del agro se arreglan con una o cinco medidas? No, porque la complejidad de la producción es amplia. ¿Se han logrado cosas? Sin dudas, más en un mes que en los últimos diez años”.

Finalmente, aseguró que los hechos fuera de la sede del ministerio “no tienen nada que ver con la historia del gremialismo rural del Uruguay”.