Víctor Ricardo, ese es el nombre del «Globo», mencionarlo para que no se pierda en la desmemoria, porque después de todo es el «Globo» a secas.

Mientras otros quehaceres de la vida suelen distanciar a las personas, a los seres humanos (la política-partidaria por ejemplo), el fútbol se nutre de quienes lo cultivan, más allá del paso del tiempo.

Entonces, en ese almuerzo de jueves al mediodía, una manera de los tres sintonizando la misma onda. Al «Globo» se sumaron JUAN CARLOS BERMÚDEZ y ROBERTO ALVEZ.

Con los tres en escena y EL PUEBLO para ir rescatando enfoques, cuentos, haceres de ese ayer, ¿cómo no entender que Gladiador se transforma en juramento?

Es «el equipo del Barrio Artigas» que los fue potenciando.

Juan Carlos, el «Mellizo» y Roberto Alvez a partir de la década de los 70 y Víctor Ricardo Bermúdez, el «Globo» más aquí en el tiempo.

¿Qué comprobar entonces? Que los tres conservan a pleno la esencia de aquellos tiempos en que jugaron al fútbol. Clase humana de la buena. De la bien buena.

Esa que se relaciona con la cuna, con el barrio, con la vecindad que son como ellos, con Gladiador que se transformó en la primera camiseta.

Y no es un tema menor: los tres llegaron a la selección.

LOS PÁLPITOS DE UN SENTIR

Un poquito más allá de la adolescencia, cuando el «Gringo» Banfi convocó a Juan Carlos Bermúdez. Fue uno más en el combinado de los primeros años años de la década de los 70.

El «Mellizo» no reniega de aquel recuerdo que supuso un gol clave ante Colonia. Pero ahora aclara que «hace como 20 años que no voy al fútbol. Un día quedaron de pasarme a buscar para ir a Artigas, no lo hicieron y entonces me dije: ya está, no voy más. Y no fui más»

Tanto Juan Carlos como Juan Domingo, jugaron la final de 1972 ante Ferro Carril en el Parque Dickinson. La imposición de Ferro 2 a 0. Unos 10.000 aficionados en el Dickinson.

El 60% respondía a aquel Gladiador del «Lalo» Ibáñez. El de los «Mellizos» y Gregorio Bermúdez, el de Carlitos Barreiro, Feliciano de Mora, Luis Vargas, el «Tropero» Silva, el «Pichu» Vargas….

Es cierto que Gladiador perdió esa final. Pero ese equipo….se metió en la leyenda.

Y la leyenda sabe… que no tiene derecho al olvido.

El «Globo» de este fútbol que encierra ese misterio de