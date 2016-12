Salto Nuevo 1 – Ceibal 0

No hay caso. El grito salió del alma. No solo cuando en los 11′ del primer tiempo, el «Chino» Cabrera tocó esa pelota al gol después de la primera bala de Mauricio Ribero que se volvió rebote. En Ceibal reclamaron infracción de Cabrera. La sensación fue una: el delantero llegó primero para hundirla en las piolas. Pero el grito salió desde el alma también, al final del partido que significó la victoria que Salto Nuevo QUERÍA, RECLAMABA y SOÑABA, después de ocho años de silencio frente al rival copetudo del barrio vecino.

Por eso, el hincha celebró en grande. Por eso desde el plantel y el Cuerpo Técnico, la victoria se hizo comunión sagrada. ¡La noche sin pesadilla y de recompensa vital!

Después de todo, Salto Nuevo no condena el sueño: lo potencia.

Y la verdad: ganó bien. Por superior funcionamiento general y sobre todo, porque fue parte de una eficacia defensiva real. Incluso pudo llegar al 2 a 0. En los 25′ del segundo tiempo, por medio de Maicol Trindade y en los 40′ la situación de contragolpe a favor de Ribero y la pelota explotando en la humanidad de Yeicol Prado. Ceibal acusó demasiado el golpe de la triple ausencia: Pablo González-Fabio Rondán-Fabricio Añasco. Dos chances en 90′. En el primer tiempo por Robert Rodríguez primero y Franco Rivero después, tras la habilitación de Agustín Suárez.

Ceibal fue el producto de su imperfección misma, para conectar circuitos y vislumbrar sendas de llegada. Todo fue a contrapelo de la razón. En la recta final no impactó. Empujó en el trámite. Nunca lo jugó. Se fue vaciando en ideas y tradujo impotencia.

Salto Nuevo alcanzó el fin de su regulación bien ideada y mejor ejecutada. No se expuso jamás: fue sólido y Facundo González un trasmitor de fe como nunca, mientras Camargo, el de la consigna generosa de influir siempre. Todo a la cuenta de un Salto Nuevo que ganó por creíble. Sin caer en experimentos de dudosa validez.Fue a lo seguro. Y fu verdad.

Es el partido que quería. Es la victoria que soñaba. Expulsó la pesadilla. Y se fue cantando al barrio. Después de esos 90, en que el grito… salió del alma.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*****************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la 3ª fecha de la tercera rueda. Campeonato Salteño. Divisional «A».

Arbitro Central: Aníbal González (Regular).

Asistentes: Fernando Samit y Jonathan Moraes

Entradas vendidas: 1.368. Recaudación: $ 205.200.

Asistencia: 1.500 aficionados.

SALTO NUEVO (1)- Cristian Rodríguez, Braian Almeida, José Pedro Gómez, Facundo González, Gilver Duffey; Sebastián Hermann (Maicol Trindade), Cristian Madruga (Cristian Alvez), Carlos Camargo, José Andrés González, José Cabrera, Mauricio Rivero (90′ Estiven Panza).

Director Técnico: Federico Suárez

CEIBAL (0)- Yeikol Prado; Franco Rivero, Franco Emanuel Da Silva, Juan José de Los Santos, Rúben Fagúndez Santiago Curbelo); Agustín Suárez, Alejandro Pintos, Nahuel de los Santos (Ángel Antonio Gómez), Katriel Piegas, Jorge Nicolás Ferreira, Robert Rodríguez (Paolo Muñoz).

DT: Edgard de Freitas

EXPULSADOS: 12′ del primer tiempo, Edgard de Freitas (DT de Ceibal); 43′ del segundo tiempo, J.J. de los Santos (C).

GOL 11′ José Cabrera (SN).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Carlos Camargo-Facundo González-José Cabrera.

EL MEJOR DE CEIBAL: Yeicol Prado- Franco Rivero.