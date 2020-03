Santiago Borges (HR Deportivo Artigas)

El entrenador de hockey femenino del club HR Deportivo Artigas, Santiago Borges conversó con EL PUEBLO sobre la movida que hay esta temporada 2020, entrenamientos, categorías, torneos en un deporte en crecimiento en nuestro departamento.

¿Cuando comenzaron a entrenar?

«Comenzamos con la pretemporada el 15 de enero, más que nada haciendo algo físico. Poco a poco se van sumando nuevas jugadoras, hasta hoy llevamos casi una veintena, que vienen entrenando con nosotros. Ahora en marzo arrancamos con Sub 12 y las categorías más chicas como la Escuelita».

¿Cuáles son los días y horarios de prácticas?

«Los días de prácticas son los siguientes, la Sub 12 va los martes y jueves a las 18.15 horas, las Sub 16 y Sub 18 practican los días lunes, miércoles y viernes a las 19:15 horas. Y primera también entrena los días lunes, miércoles y virnes desde las 20.15 horas».

¿Qué canchas utilizan para entrenar?

«Este año nos habilitaron la cancha de once acá en el club, para poder practicar en un espacio acorde al que vamos a competir, los partidos lo jugamos en el Campus de Remeros, allí es una cancha sintética de once. Entrenamos casi siempre en la cancha de 5 de césped de acá del club».

¿Cómo es la actividad a nivel local?

«El año pasado se organizó un torneo en dónde participó Remeros (que es el que pone a disposición la cancha para jugar y corre con los gastos del mismo), Vaimaca, Universitario y HR Deportivo Artigas». «Ese torneo salió muy bueno el año pasado y la idea que hay es repetirlo éste año y seguir mejorando».

¿Cuándo empieza éste año el torneo local?

«El torneo a nivel local empezaría en junio, se jugaría entresemana, por ahora se practica en cada club y los viernes generalmente se hace el partido amistoso con otro equipo. De esa manera se le da una motivación a las gurisas para que puedan tener competencia antes del torneo y no se haga tan monótono el tema entrenamientos».

¿Han jugado fuera de Salto?

«El año pasado nos anotamos en un torneo de 5 en Concordia, viajamos fin de semana por medio a jugará allá, nos fue bastante bien por suerte y se aprendió un montón. La idea es seguir teniendo esta posibilidad de jugar en Argentina, es otro el nivel. En nuestro país hemos ido a Tacuarembó, a Melo, nosotros vamos a los torneo que estén más a nuestro alcance».

¿Va creciendo la práctica del hockey en Salto?

«Sin dudas que sí, lo que se hizo éste año fue agregar categorías nuevas, así nuevas jugadoras se van sumando a practicar hockey y de a poco que vayan aprendiendo. Es un deporte que viene creciendo mucho en nuestra ciudad, ya el año pasado se vio ese crecimiento y esperemos siga así».

JOSÉ LUIS TORIANI