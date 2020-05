La noticia fue dada a conocer por el Presidente de ASSE Leonardo Cipriani quien visitó el Centro de Salud acompañado por el Vicepresidente Dr. Marcelo Sosa, el director Enrique Montagno, la directora de la regional Este Laura Ayul y el coordinador regional Dr. Milton Corbo.

El Dr. Cipriani enfatizó «este es el verdadero espíritu de la visita». El jerarca dijo que los recursos materiales están, el desafío –dijo- son los recursos humanos y «en ese aspecto que se está trabajando para hacerlo realidad en poco tiempo».

Cipriani informó que se está trabajando en los cambios en las direcciones de los hospitales, pero enfatizó que «nombrar un director no es algo que se pueda hacer por amiguismo», sino que se debe tener el perfil técnico adecuado. No obstante, afirmó que no se demorará en la tarea.

Previo a la llegada de las autoridades al departamento de Treinta y Tres, visitaron el hospital de Río Branco, en el marco de la gira por el noreste del país, para conocer las necesidades de los centros de salud y los protocolos que se aplican para prevenir el COVID-19 en la frontera con Brasil.

En el hospital de Río Branco, el Dr. Cipriani dijo que «se vienen aplicando bien las medidas» establecidas en los protocolos tanto en la RAP como en el nosocomio. El jerarca informó en esta zona del país que se debe dar apoyo con unidades móviles, y a su vez, contar con buenos recursos humanos, y médicos que se instalen en la localidad. Consultado sobre la posibilidad de médicos extranjeros, Cipriani enfatizó que es fundamental que tengan su título y su reválida para poder trabajar en el territorio nacional.