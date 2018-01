Mercado Australiano – Segunda semana de ventas del 2018

El mercado lanero australiano, después del tradicional Receso de Navidad y Fin de Año, abrió el 2018 con ofertas muy voluminosas, pero con una demanda muy ávida por la fibra, principalmente por lanas finas y superfinas, provocando aumentos importantes en los valores de la mayoría (pero no en la totalidad) de las categorías de lana. En esta última semana se percibió que el mercado comenzó a buscar cierto grado de equilibrio, registrando pequeños cambios respecto al cierre semana anterior dependiendo de la moneda en que se analice.

El Indicador de Mercado del Este, subió 3 centavos con respecto al cierre de la semana pasada (0,2%) al ubicarse en USD 14,34. Cabe señalar que éste fue el cierre semanal más alto de la actual zafra a la fecha y desde el pasado 14/07/2011, utilizando los valores actualizados (de la serie histórica) con el nuevo método de cálculo del IME realizados por AWEX a principios de zafra, lo que permite realizar una seria comparación.

Al analizar las variaciones de precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos que algunas categorías bajaron (19,5 a 21 y 25 a 28 micras), mientras que el resto de las descripciones se tonificaron entre 0,1% y hasta 3,3%.

La oferta semanal totalizó la cantidad de 54.350 fardos, de los cuales se vendió el 93%. Cabe señalar que fue la mayor oferta semanal de la actual zafra a la fecha.

Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 23 y 24 de enero, estimándose que la oferta será de 43.300 fardos.

Según algunos analistas, en la primera semana de ventas, algunos operadores incrementaron sus compras por necesidad de cubrir embarques de negocios ya pactados, teniendo más en cuenta en el momento de la compra, el volumen que la calidad. Sin embargo, durante esta semana, la demanda fue más selectiva y cauta, y se comenzaron a ver descuentos importantes en algunos lotes de lana ofertados a causa de la calidad. Para las próximas semanas, probablemente las ofertas serán menores y hay mucha expectativa sobre cómo actuará la demanda en la última venta programada de esta zafra con un volumen importante de lanas superfinas y Ultrafinas de excelente calidad, que se desarrollará la primera semana del mes de febrero.

Mercado Local – A pesar de los aumentos del exterior la operativa fue reducida

En el mercado local la operativa fue reducida. Algunos sectores de la demanda no validan aún los aumentos que se registraron en el exterior, mientras que otros cautelosamente continúan comprando a medida que la oferta va apareciendo. En este nuevo año, se continúan observando varios escenarios con las mismas características que a fines de 2017. Un sector de lanas finas y superfinas demandado, pero con muy poca disponibilidad; otro sector de lanas medias a finas con cierta demanda a precios interesantes y oferta reducida; otro sector de lanas medias a gruesas que aún no ha mostrado una demanda fortalecida frente a una mayor oferta y el sector de lanas muy gruesas y lanas de razas carniceras y/o sus cruzas, donde la demanda no aparece.

Es posible, que en las próximas semanas, si el mercado internacional comienza a mostrar cierto grado de estabilidad por un período mayor, valida las subas a través de nuevos pedidos del exterior, se comience a transitar un período de mayor flujo comercial, en especial en lanas medias y finas.

URUGUAY exportó en 2017, lana y productos de lana por 211,5 millones de USD

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay, durante el año 2017, generaron un ingreso de divisas al país de 211,5 millones de dólares americanos, lo que representó un aumento de 1% respecto al 2016. En términos de volumen físico base sucia, las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada crecieron 7,5%, al totalizar la cantidad de 41 mkg. Sin embargo, cabe señalar que las exportaciones de lana sucia cayeron 5,8% y la lana peinada 0,5%, mientras que las de lana lavada se incrementaron 42,5%.

Durante el último año esos tres rubros fueron a 35 destinos, de los cuales China lideró las compras (52,1%), registrando un aumento en sus importaciones del 25,5%. En segundo lugar se ubicó Alemania con un 13,7%, seguida de Italia, Turquía, Bulgaria, India y República Checa.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.