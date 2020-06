Con el fin de desestimular la faena clandestina y el abigeato

En su visita a Salto el presidente del INAC (Instituto Nacional de Carnes), Ing. Agr. Fernando Mattos mantuvo reuniones con autoridades locales y actores vinculados al sector cárnico, además estuvo dialogando con los medios de prensa donde explicó los motivos de la gira.

Mattos indicó que el principal foco son temas de abastecimiento y comercio. El presidente del INAC comentó que todos sabemos que el INAC tiene potestades de inspección en los comercios habilitados a tal fin, pero no tiene aún potestades definidas de comercialización en establecimientos no habilitados, por lo tanto hay nuevas disposiciones que emanan de la Ley de Inocuidad aprobada en la legislatura pasada que está en fase de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo que sí le confieren al INAC potestades para inspeccionar en establecimientos no habilitados para la venta de carnes, con lo cual «nos da un radio de acción superior así como las disposiciones que hay gran probabilidad que surjan de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que ya tiene media sanción en el senado y que deberá ser considerada en plenario de diputados en los próximos días».

Mattos destacó que todo indica que, en el mes de julio, tenderemos la vigencia de la LUC que tiene un capítulo importante respecto al fortalecimiento del INAC y donde uno de los aspectos que se resaltan es la potestad que tiene el instituto de la habilitación y el control de las carnicerías en el interior.

Asimismo recordó que el INAC tenía potestades de habitación solamente para el departamento de Montevideo y las habilitaciones de las carnicerías en el resto del país son de responsabilidad de las Intendencias departamentales, por lo tanto los departamentos de higiene de cada comuna son los responsables.

De esta forma el espíritu de la vista fue iniciar el proceso de coordinación con las autoridades en cuanto a las acciones respecto a la habilitación futura de carnicerías que le va a traer una gran responsabilidad al INAC en el sentido de cumplir uno de sus objetivos que es la reducción del doble estándar de calidad que tienen las carnicerías y los expendios habilitados para venta de carne.

«Entendemos que un ejercicio de la igualdad y de la descentralización es que todo uruguayo tenga las condiciones de acceso a la carne de igual manera en cualquier punto del país y por lo tanto sabemos que hay muchas zonas del país que tienen problemas de abastecimiento, que la carne no llega y donde las soluciones para ese abastecimiento pasan muchas veces por la faena irregular, la faena clandestina y donde ésta se instala es prima hermana del abigeato y por lo tanto se genera un círculo vicioso que tenemos que tratar de resolver como organismo nacional asesor del Poder Ejecutivo en materia de política de carnes y donde los temas de abastecimiento nos importan y tenemos que tratar de buscar la solución».

Mattos aclaró que la solución no es única, sino que depende de cada situación, de cada localidad, de cada alternativa que se pueda presentar.

Recordó que el jueves visitó establecimientos de faena en Constitución y Belén que son categoría 3 y que están bajo la órbita de la Intendencia, a los que, a exigencia del MGAP se les ha incorporado equipos de frío para la conservación que ha mejorado la calidad del producto y que dan las condiciones higiénico sanitarias para que los consumidores de esas localidades tengan un abastecimiento propio que además le proporcionan a los pequeños productores de la zona, posibilidades de comercialización de sus ganados que, por la escala de producción muchas veces no se puede conformar una carga que sea de atracción para la compra de un frigorífico.

El presidente del INAC aseguró que están en un proceso de relevamiento de los puntos del territorio nacional que tienen problemas de abastecimiento para encontrar soluciones, que, en algunos casos pueden ser los establecimientos de faena categoría 3 existentes, en otros casos serán centros de almacenamiento y distribución.