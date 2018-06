Liguilla Fútbol Sala. Chaná (9) – Ferro Carril (3)

Y anoche dio un gran paso, el equipo de Chaná, tras vencer a Ferro Carril en cifras de 9 a 3, en el juego que abría la disputa de la segunda fecha de Liguilla en la división de privilegio. Victoria clara, justa, y contundente del “indio”, ante un Ferro Carril que llegaba al partido sabedor de que era su última chance de poder mantener la esperanza de llegar a la tercera y última fecha con posibilidades. No le dio esa chance Chaná, que con una producción muy superior al “franjeado” en los 40´ de juego, consiguió su segunda victoria consecutiva en este cuadrangular final, y ahora sin importar el resultado de hoy a la anoche entre Universitario vs Ceibal, Chaná depende pura, y exclusivamente de si mismo para conseguir la Liguilla debiendo enfrentar en la última fecha al equipo de Universitario.

La novedad de la noche, la presencia en cancha por el lado de Chaná, del seleccionado uruguayo Juan Ignacio Custodio, hoy defensor del Club A. Peñarol capitalino en Liga Uruguaya, que previo al inicio del juego recibió junto a su familia, por parte de la dirigencia de la L.S.F.S, una plaqueta en reconocimiento y homenaje al aporte de su padre (recientemente fallecido), Orlando María Custodio González a la disciplina en diferentes ámbitos desde siempre.

El partido sin mucho para el análisis, un Chaná que dominó el trámite de principio a fin, y aprovechó cada una de las chances creadas, de esa forma fue abriendo diferencias, ante un rival que nunca le encontró la vuelta al partido, y pese a que lo intentó por momentos, más que nada a impulsos individuales que futbolísticos, pero no pudo, ni supo el “franjeado” ofender con peligro el arco defendido por Marcelo Malaquina. Lo ganó Chaná, segunda victoria consecutiva, y ahora el “indio” jugará en la última ante Universitario, en choque que según los resultados que se registren de aquí al final, bien podría darse en dos ocasiones más, en el cierre de temporada, sí es que el rojo de la “U” gana su compromiso de esta noche ante Ceibal y asegura el partido extra por haber sido el ganador del Acumulado, habrá que ver.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Campeonato “Salteño”: Temporada 2017 – 2018

Torneo Liguilla “A”: Segunda fecha

Árbitros: José G. De los Santos -. David Argaín (Bien)

CHANÁ (9): Marcelo Malaquina, Mathías Jubín, Emmanuel Mattío, Patricio Forti, Matías Sabarrós.(Inicial), Juan I. Custodio, Diego Llama, Pablo Berto, Alexis Beraza, Federico Torres. D. T: Federico Silva

GOLES: Matías Sabarrós (2), Mathías Jubín (2), Pablo Berto, Juan I. Custodio, Diego Llama (2), Alexis Beraza

FERRO CARRIL (3): Jorge Mendaro, Washington Sampayo, Federico Correa, Bruno D´Angelo, Raúl Rodríguez. (Inicial), Ignacio López, Marcos González, Gustavo Galluzzo, Gonzalo Urruzula, Bruno Marquesqui. D. T: Ariel Viera

GOLES: Washington Sampayo, Raúl Rodríguez, Ignacio López

El mejor jugador de la cancha: Juan I. Custodio – Matías Sabarrós

El mejor de Ferro Carril: Washington Sampayo