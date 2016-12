128 mil personas tiene el departamento de Salto en una extensión de 14.137 kilómetros cuadrados. De esa cantidad demográfica el 88% de la población vive en la ciudad capital departamental y el resto en distintas localidades del interior. Salto tiene 6 Municipios que abarcan distintas poblaciones rurales, aunque hay varias otras que no pertenecen a ninguno de ellos.

De las localidades del interior la más grande en población es Villa Constitución, con más de 2.100 personas viviendo en la localidad y alrededores y más de 6 mil en todo el Municipio que comprende localidades como Saucedo y Palomas.

En todos los casos, la población siempre la que necesita de ayuda para crecer y más en el interior, sin importar quien gobierne, debido a que se tratan de por lo general las poblaciones más postergadas.

Según supo Detrás de los Números hay localidades como Saucedo y Palomas, donde no hay funcionarios policiales. Por lo cual el Estado destina 0 recursos para cumplir con el derecho a la seguridad de esas poblaciones. Por ejemplo, tampoco hay equipos médicos en los centros poblados, donde la cantidad de habitantes es inferior a las mil personas. Asimismo, los centros educativos carecen de la de docentes adecuados. En el interior hay cerca de 40 escuelas donde todas ellas absorben a la mayor cantidad de niños posibles con la intención de lograr universalizar desde ese modo la educación pública.

Los gobiernos locales se componen de 1 Alcalde y 5 Concejales, que son los que representan los intereses de la población local, al ser electos en los comicios departamentales y locales, cada 5 años.

Pero todo esta introducción es para hacer notar que en el interior del departamento y en todos los interiores del resto del país hay muchas carencias, donde incluso la burocracia condena a quienes están lejos de las capitales departamentales a ni siquiera gestionar con el Estado, al punto que varias poblaciones de tierra adentro, los vecinos no tienen ni siquiera dónde pagar sus facturas y deben hacer una colecta para enviar un emisario a la ciudad con todas las facturas para poder cumplir con el Estado para no ver afectado sus servicios.

Por ejemplo en Pepe Núñez, una localidad a casi 186 kilómetros de la ciudad de Salto, no hay mucha cosa, apenas algunas casas, una capilla y una escuela que nunca falta y que siempre enseña a los niños sean muchos o pocos.

Pero el hecho de que cada lugar es importante y que cuentan con escasísimos recursos para su desarrollo, es una de las situaciones más complejas que se siguen dando en el país, donde de los 53.000.000.000 de dólares que tiene el país de PBI al interior del interior no llega ni el 0,1 por ciento.

