Un primer tiempo para el olvido, muy pero muy poco en 45´iniciales que comenzó muy cortado, con mucha marca, con pocas jugadas colectivas predominando lo individual, en la que Salto Interior se plantó en defensa y en la cual los hombres del “bujía Nieto” no tuvieron argumentos para sortearla.

Tan es así que la única jugada de peligro en el arco de Carrara fue un tiro libre de Martín Silva en la cual el arquero agrario dio rebote pero resolvió bien la situación.

En contrapartida Salto Interior tuvo dos situaciones de peligro que fueron bien controladas por el guardameta Carlos Regueira.

Y en esa pobreza se agotó el tiempo reglamentario sin goles, con apenas tres jugadas de peligro y nada más.

Ya en el segundo tiempo Salto Interior acusaba cansancio, y la parte física era la diferencia, ya no existía la presión en la zona central de la cancha, y Salto Capital comenzó a ser protagonista, no mejoró, simplemente pasó a prevalecer la forma física.

Salto Interior con el pasar los minutos deja únicamente arriba a Marcelo Mezza y el resto pasa a defender. En los últimos diez minutos el entrenador salteño le da entrada a Leguizamo como figura salvadora.

Así llegamos al minuto 42´ cuando Beltramelli arrancó desde la mitad de la cancha, fue apilando, dejó jugadores parados, y al borde del área la tocó a Luis González que sacó un violento remate, fulminando a Regueira, un golazo, un verdadero balde de agua fría, la Liga Agraria pasaba a ganar y era un resultado justo.

Salto Capital entró a desesperarse, el desorden fue total, el árbitro dio 8 minutos adicionales y los minutos fueron pasando finalizando el partido con la gran victoria de la Liga Agraria.

Salto Capital quedo muy comprometido, carece de juego colectivo, sin ideas, con la victoria de Paysandú ante Guichón la tabla de posiciones quedó con Paysandú como líder con 10 puntos, Liga Agria 7 puntos, Liga Salteña 6 puntos y Guichón 0 puntos.

Preocupante la actuación de Salto Capital, careciendo de juego colectivo y sin ideas.

Así pasó:

Cancha: Estadio Juan José Vispo Mari (Liga de las Colonias Agrarias)

Arbitro Central: Luis López (Regular)

Asistentes: Luis López

Asistentes: Ximena Vique y Carmen Pedernera

SALTO INTERIOR : Agustín Carrara, Jose Maglio, Javier Tabárez, Carlos Leites ( 83´Juan Trinidad), José Beltramelli, Juan Reyes, Exequiel Silva, Gabriel Suárez (50´Airton Fraga), Sebastián Menoni, Luis González y Marcelo Mezza (83´Marcelo Moreira).

DT: Richard Usuca

SALTO CAPITAL: Carlos Regueira, Facundo González, Darío Rondán. Javier Gómez, Martín Silva, Fabio Rondán, F. Añasco (87´José Cabrera), Mathias Laxague, Pablo González (85´Luis Leguizamo), Denis Ferreira (50 Nicolás Ferreira).

DT: Alcides Nieto (Expulsado)

GOL: S/T 42´Luis González (Salto Interior)

El mejor jugador de la cancha: Agustín Carrara (L.Agraria)

El mejor de Salto: Martín Silva