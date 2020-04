Brasil gobierno

Brasilia, 27 abr (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, descartó este lunes la apertura de un juicio político contra el mandatario Jair Bolsonaro durante la pandemia y afirmó que ahora la «prioridad» del Parlamento debe ser el combate al nuevo coronavirus.

Según Maia, la situación de la COVID-19 en el país suramericano es «preocupante y alarmante», por lo que consideró que el Congreso debe «debatir de forma específica la cuestión del enfrentamiento al coronavirus» y tratar con «cuidado y equilibro» otros asuntos, como una eventual apertura de un juicio político contra el mandatario.

«Estamos infelizmente en la etapa inicial del aumento de casos de brasileños infectados con el coronavirus y también de muertes», que «ya han alcanzado un nivel mucho mayor» de lo imaginado, expresó el parlamentario.

Agregó que la emergencia de COVID-19 tendrá «impactos» no solo en la salud pública, sino también en la economía, lo que podría elevar el índice de desempleo, según sus cálculos, hasta un 16 %, unos «números muy dramáticos para la vida de los brasileños».

Ante ese escenario, Maia consideró que una «crisis política», como la apertura de un juicio político, «aceleraría las incertidumbres», «impactaría fuertemente la confianza de los actores económicos» del país y amenazaría aún más la ya maltrecha economía brasileña.

«Tenemos que orientar la agenda hacia lo que preocupa todos los brasileños, que es el enfrentamiento al nuevo coronavirus. No es que el resto de temas no preocupen, pero necesitan paciencia para analizar la situación», dijo.

El presidente de la Cámara Baja ya ha recibido casi 30 pedidos formales para la apertura de un proceso con fines de destitución contra el mandatario, quien enfrenta la crisis política más aguda en su Gobierno desde que asumió la Presidencia el 1 de enero de 2019.

Bolsonaro, uno de los más escépticos ante la gravedad del COVID-19, ha sumado críticas en las últimas semanas por su gestión de la emergencia sanitaria y por las recientes destituciones de los ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta; y Justicia, Sergio Moro.

Preguntado sobre las declaraciones del exjuez Moro, quien arremetió contra Bolsonaro por un supuesto intento de «interferencia política» en la Policía Federal, Maia recalcó que la situación está bajo investigación.

La Fiscalía ha pedido a la Corte Suprema autorización para investigar a Bolsonaro por las polémicas declaraciones de Moro.

«La crisis es del poder Ejecutivo y debe quedarse allá. El papel del Legislativo es discutir soluciones para la crisis», recalcó.

Como presidente de la Cámara Baja, Maia es el responsable de autorizar la eventual apertura de un juicio político a Bolsonaro.

El pedido más reciente fue presentado este mismo lunes por el Movimiento Brasil Libre (MBL), un antiguo aliado del jefe de Estado y una de las principales voces durante el juicio político que culminó en la destitución en 2016 de la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). EFE