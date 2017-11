El 30 de noviembre vence el período de solicitud de becas que otorga Bienestar Universitario a estudiantes de la Universidad de la República de todo el país que aún no la hayan solicitado o quieran renovarla.

La inscripción se realiza vía online a través de las siguientes páginas web: bienestar.edu.uy o bedelías.edu.uy.

- ¿Quiénes podrán solicitar las becas?

La solicitud la podrán realizar aquellos estudiantes que estén cursando estudios en la UdelaR pero que hasta el momento no la habían pedido (1ª vez cursando). Este período también incluye a quienes tuvieron becas durante períodos anteriores y la discontinuaron, así como los que ya tienen la prestación y pretenden renovarla.

Período de Inscripción: Del 1º de octubre al 30 de noviembre.

- ¿Cómo solicitar la beca si no la tengo pero ya estoy cursando en la Universidad? (1ra. Vez Cursando)

El estudiante debe inscribirse en nuestra página web www.bienestar.edu.uy o al de bedelías y completar el formulario de inscripción. Deberá presentar la documentación el día que le asigne el sistema

- ¿Cómo solicitar la renovación de la beca?

Para renovar la beca el estudiante debe inscribirse en nuestra página web www. bienestar.edu.uy o a la página de bedelías. Deberá presentar la documentación el día que le asigne el sistema.

- ¿Cómo enterarse si otorgaron o no la beca solicitada?

Es deber del solicitante consultar sobre el resultado de las becas solicitadas, por medio de un seguimiento online de cada solicitud.

TIPOS DE BECAS QUE OFRECE

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Alimentación, Descuentos en pasajes al Interior, apoyo económico (apoyo económico para alojamiento (Beca económica financiada por Bienestar y el Ministerio de Vivienda (Mvotma).