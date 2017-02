Julio Fagoaga, vicepresidente

«No solo conformamos la Comisión Directiva. También una Subcomisión, que tiene que ver con aspectos que no maneja la comisión, como ser la deuda contraída por el club a partir del juicio que se nos hizo. Pero también esa Subcomisión tiene que ver con determinadas actividades que se desarrollan en el club. Soy de los que digo que el juicio contra Almagro, nos juntó».

Cabe recordarlo. La pelota salió despedida desde la cancha de la avenida Harriague, impactando en una motociclista. Lesiones reportadas, denuncia mediante, para todo dirimirse en ámbito de la Justicia. La sede fue embargada, hasta que el acuerdo se planteó. El embargo se levantó y las cuotas en el pago se van sucediendo. Ahora, el objetivo de colocar el tejido para evitar que se repita una situación como aquella, en tanto dos focos a colocarse en la cancha, con columnas ya disponibles y que fueron parte de un donativo. A su vez, otros focos serán colocados en determinados sectores de la sede.

En tanto Julio Fagoaga, persistirá en el fin de «recuperar socios, mientras comenzamos el año sin complicaciones económicas. Hicimos frente a la inscripción, a los pases. El año pasado terminamos con un dinero a favor. No perdimos plata. No entramos en la liguilla, por errores administrativos de parte nuestra. Esos errores nos abrieron los ojos, nos dejaron una enseñanza. Hay que aprender de esos errores. No debieran pasarnos, situaciones que nos pasaron. A eso lo tenemos claro».