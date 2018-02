“Antes muerto que en la cárcel”, expresó la madre sobre la postura de su hijo

Cristian Pastorino, alias el «Kiki», se disparó en la cabeza luego de ser rodeado por la Policía durante un operativo en el asentamiento El Monarca ayer por la tarde. Su madre ya lo había dicho cuando le preguntaron por su hijo que él iba a decidir estar muerto, antes que ir a la cárcel.

Ella estaba con guardia policial porque el Kiki, su propio hijo, la había amenazado de muerte si daba a conocer su paradero. En un principio se informó que el asesino de la joven Alison Pachón y de la cajera del supermercado, Florencia Cabrera, había fallecido poco después de pegarse un tiro en la sien, cuando era trasladado a una policlínica. Pero fuentes policiales confirmaron al diario El País que el joven está aún internado pero con «muerte cerebral».

OPERATIVO

El delincuente se encontraba oculto en una casa de madera en el asentamiento cuando llegó la Policía. El operativo

demandó varias horas de patrullaje y tareas de vigilancia. Para no alertar al asesino, se presentaron en el lugar vestidos de particular, informó Telenoche.

Cuando ingresaron a la casa el delincuente, este que no quería entregarse, se disparó en la cabeza. Fue trasladado envuelto en una frazada en una camioneta de la policía hacia un centro asistencial, donde permanece internado.

El presagio de la madre.

«Antes muerto que en la cárcel», con esa frase, la madre del «Kiki» presagió el final de su hijo, ya que el mismo así se lo había manifestado. “Prefiere que lo maten a ir a la cárcel, él se va a enfrentar con la Policía. Está armado, tiene chaleco antibalas”, explicó en una entrevista realizada ayer con el informativo de Canal 4, la mujer que es la progenitora del joven que se había vuelto por estos días el criminal más buscado de la capital del país.

Policía detuvo a un menor que estaba dentro de la casa donde fue encontrado el «Kiki»

El fiscal del caso aseguró que durante el asalto al supermercado de La Blanqueada el delincuente actuó solo. El menor detenido quedó a disposición de la Justicia.

El fiscal del caso, Juan Gómez, indicó que un menor que se encontraba con Cristian Pastorino (Kiki) dentro de la vivienda donde fue encontrado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia de Adolescentes, informó el funcionario público en una rueda de prensa recogida por Subrayado.

El fiscal además indicó que Pastorino actuó solo durante el asalto al supermercado en La Blanqueda y no junto a un cómplice como se informó en un primer momento. De todas maneras Gómez aseguró que el «Kiki» tenía contactos con personas «que están en el campo del delito» lo que lo habría ayudado a escapar de los intentos de captura que realizó la Policía. Al momento los tres hechos de mayor violencia que se le conocen son el asesinato a Florencia Cabrera, cajera del supermercado, el disparo al guardia de seguridad del local y el homicidio de su expareja Alison Pachón, a la que mató de cuatro disparos.

Gómez calificó a Pastorino como una persona «absolutamente desesestructurada que terminó con su propio intento de autoeliminarse» y confirmó que el delincuente se encuentra con muerte cerebral.

El fiscal aseguró que este último intento de captura tuvo éxito gracias a «la propia publicidad del tema, la decisión de la autoridad policial de destinar muchos funcionarios en esta búsqueda y al trabajo de los policías que no se limitó solo a este acto (de captura) sino a un seguimiento» realizado a todas horas.