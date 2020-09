Hoy sábado para despegar el segundo turno de Cuartos de Finales del Campeonato del Interior de Selecciones. Ocho tras una búsqueda, pero serán cuatro los que avancen a Cuartos de Final. Dos partidos hoy sábado y los dos restantes en domingo.

Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a la cartelera. Hay que ir sabiendo

********

Sábado 19 de setiembre

SAN JOSÉ vs CERRO LARGO

Campo de juego: Estadio Martínez Laguarda de San José. Hora: 15.

Juez: Andrés Luizzi. Asistentes: Ruben Cichero y Ruben Martínez.

Partido de ida: Cerro Largo ganó 1 a 0.

*********

SALTO vs CANELONES

Campo de juego: Estadio Dickinson de Salto. Hora: 22:15′.

Juez: Joaquín Schneider. Asistentes: Walter Gómez y Luis Ayala.

Partido de ida: Salto ganó 2 a 0.

**********

DOMINGO 20 DE SETIEMBRE

PAYSANDÚ vs CANELONES DEL ESTE.

Campo de juego: Estadio Parque Artigas de Paysandú. Hora: 17:30.

Juez: Walter Araújo. Asistentes: Ivo Moreira y Víctor Quiros.

Partido de ida: Canelones del Este ganó 2 a 1.

**********

RíO NEGRO vs ROCHA

CAMPO DE JUEGO: Parque Liebig’s de Fray Bentos. Hora: 20:15 VTV+.

Juez: Bruno Rodríguez. Asistentes: Carlos Neves y Valeria Adán.

Partido de ida: Empate 2 A 2.

************

CON LA DEFINICIÓN

Mejor puntaje; Mejor diferencia de goles; Mayor cantidad de goles de visita; Penales sistema FIFA (no se disputará alargue).