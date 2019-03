La 16ª Copa Nacional de Selecciones de OFI ingresó en su recta final, entre sábado 23 y domingo 24 de marzo se jugarán los partidos de ida en la fase semifinal tanto en mayores como en juveniles. La selección de Salto sub 17 dirigida por Wilson Cardozo se medirá nuevamente ante Paysandú (equipo al cual venció por penales para quedarse con el título del Regional Norte Litoral). La doble jornada para el sábado 23 se abrirá con el juego entre salteños y sanduceros en el Parque Artigas de Paysandú en sub 17 a partir de las 20 horas con el arbitraje de Claudio Sacias, Susy Daer y Diego Saravia, árbitros provenientes de Cerro Largo Interior y Treinta y Tres Interior.

MAYORES: PAYSANDÚ Y FRAY BENTOS OTRA VEZ

Luego a las 22 horas jugarán en mayores los equipos de Paysandú y Fray Bentos, que también volverán a enfrentarse al igual en la final del Regional Norte Litoral, donde los fraybentinos se impusieron en los penales.

El partido será arbitrado por Fabián Araújo, Diego Saravia y Susy Daer de Treinta y Tres Interior, Cerro Largo Interior y Treinta y Tres capital.

SUB 17: FLORIDA – TACUAREMBÓ VA EL SÁBADO 23.

También éste sábado 23 se jugará la otra semifinal en la categoría Sub 17, la misma la protagonizarán Florida y Tacuarembó.

El juego de ida se llevará a cabo en el estadio “Campeones Olímpicos” floridense desde las 17 horas con el arbitraje de Gerardo Silva, Darío Estramil y Neber Curbelo, todos de Canelones interior.

MAYORES: COLONIA – CANELONES DEL ESTE EL DOMINGO 24.

La otra semifinal en mayores se desarrollará el próximo domingo 24 entre Colonia y Canelones del Este, el partido irá en el estadio de Peñarol de Tarariras a partir de las 19:15 horas.

Los árbitros serán Luis López, César Arrue y Juan Aguilar, todos de Soriano capital e interior.