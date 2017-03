Tal cual como ha venido trabajando la Comisión de Formativas de la Liga Salteña de Básquetbol, en la jornada de ayer miércoles ya se comunicó que debido a la disputa del partido “clásico” de fútbol en la capital del país entre Nacional vs Peñarol el próximo día miércoles 5 del corriente, la etapa de inicio en la tercera fecha del campeonato “Salteño” para las categorías formativas de nuestro básquetbol se adelantó para el próximo martes 4 de abril. Ese día (martes 04/04) jugarán las divisiones Sub 13 (Minis), Sub 14 (Pre infantiles), y Sub 18 (Cadetes), en la jornada del jueves 6 de Abril, las divisiones restantes completarán la 3ª fecha en categorías “Mosquitos”, Sub 12 (Pre minis), Sub 16 (Infantiles), y Sub 20 (Juveniles).

Los partidos de la 3ª fecha

ATLÉTICO JUVENTUS vs NACIONAL

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO

FERRO CARRIL vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todo los casos.