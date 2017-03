Con cuatro partidos esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario, se completa una nueva fecha del “Salteño”, a las 21.00 “U” vs Ferro Carril se “roba” todas las miradas.

Con cuatro partidos en la jornada de hoy, todo en el gimnasio del Club A. Universitario a partir de la hora 18.00, se estará completando una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

En el caso concreto de hoy, todos los partidos corresponden a la divisional “A”, y sin dudas que desde la tardecita – noche, el escenario “rojo” se verá colmado de hinchas, aficionados, y público en general, los que serán testigo de una jornada realmente interesante, apasionante, debido a los cruces que hoy se estarán desarrollando por la quinta fecha (2ª rueda) del campeonato en la “A” donde lo mejor de la disciplina a nivel local se podrá estar observando todo en una misma noche con cuatro partidos realmente “electrizantes”, y que pueden hacer variar la tabla de posiciones… todo dicho.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisional “A”

5ª Fecha: Segunda rueda

Domingo 19 de Marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: RIVER PLATE vs FLORIDA

Hora 19.30: ATLÉTICO ARSENAL vs CHANÁ

Hora 21.00: UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL F.C

Hora 22.30: SALTO ROWING vs CEIBAL

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso