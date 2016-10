Divisional Primera “B”. Primera División. Campeonato Salteño.

Sábado 8/10/2016. 2ª Fecha. 3ª Rueda. “90 Aniversario de C.A. CHANÁ.

DICKINSON

19y30 hrs. Chaná – Hindú. Árbitro central: José de los Santos.

Asistentes: Ruben Boschetti y César Villareal.

21y30 hrs. D. Artigas – S. América. Árbitro central: Fernando López.

Asistentes: Víctor Quirós y Mario Camargo.

Parciales de Chaná y D. Artigas ingresan al sector oeste (Tribuna España).

Parciales de Hindú y S. América ingresan al sector este (Tribuna Esc. Irazoqui).

Precios de entradas: Mayores: de 16 años en adelante: $ 150. Menores de 11 a 15 años: $ 50. Tribunas no se cobra entrada.

Entradas juveniles de los clubes no tienen vigencia.

Las boleterías del estadio se habilitarán a partir de la hora 18.

**********

CON EL FÚTBOL DE LA “A”

**********

Divisional Primera “A”. Primera División. Campeonato Salteño “45 Aniversario RODWIL”.-

Domingo 9/10/2016. 8ª Fecha. Torneo Clausura “Luis Alberto Giovanoni”

DICKINSON

14y15 hrs. Progreso – Ceibal. Árbitros: José de los Santos, Ivo Moreira, Rolando López.

16y30 hrs. S. Nuevo – R. Plate. Árbitros: Walter Araujo, Gustavo Barboza, Víctor Rodríguez.

Parciales de Progreso y S. Nuevo ingresan al sector oeste; de Ceibal y R. Plate ingresan al sector este.

MERAZZI

14y15 hrs. Gladiador – S. Uruguay. Arbitros: Aníbal González, Pablo Almirón, Marcelo Díaz.

16y30 hrs. F. Carril – Saladero. Arbitros: Néstor Martínez, Jonatan Moraes, Juan Suárez.

Parciales de S. Uruguay y F. Carril ingresan por portón sur; de Gladiador y F. Carril ingresan por portón norte.

NACIONAL

14y15 hrs. D. Central – Universitario. Árbitros: Miguel Pereira, Ever Fernández, Héctor Moreira.

16y30 hrs. Nacional – Fénix. Árbitros: Ricardo González, Ramón Rivas, Gervasio Gutiérrez.

Parciales de D. Central y Nacional ingresan al sector oeste; de Universitario y Fénix ingresan al sector este.

Árbitro suplente: Luis Da Cruz deberá estar en el Estadio Dickinson a la hora 13:15.

Las boleterías de los distintos estadios se habilitarán 1 (una) hora antes del inicio del primer partido.

Precios de entradas: Entrada Damas y Caballeros (a partir de los 16 años) $ 100.

Socias/os de Clubes locatarios no propietarios de estadios $ 70.

Mayores de 65 años $ 70. (nacidos antes del año 1951), deberán exhibir cédula de identidad.

Menores de 15 años $ 70.ºº .- (12,13,14 y 15 años) presentando cédula (Nacidos a partir de 01/01/2001).

Menores de hasta 11 años gratis, obligatoriamente deben presentar cédula de identidad.

Entradas de Juveniles de los Clubes deberá obligatoriamente ir acompañada de la cédula de identidad, caso contrario no podrá ingresar.

Se comunica al público que asiste a los distintos estadios, que previo a su ingreso deberán confirmar qué sector le fue asignado a los parciales de su club, una vez dentro del estadio no se autorizará a salir fuera del mismo, de hacerlo deberá abonar nuevamente la entrada si desea volver a ingresar.

**********

CONSEJO ÚNICO JUVENIL

**********

Divisional “A”.- Campeonato Salteño. Domingo 9/10/2016.-

8ª Fecha. 2ª Rueda.- Sub 18 hora 9.- Sub 15 hora 10y45.

AMBROSONI

R. Plate – S. Nuevo. Sub 18. Árbitros: César Villarreal, G. Barboza, Héctor La Cruz

Sub 15. Árbitros: Gustavo Barboza, C. Villarreal.

UNIVERSITARIO

Progreso – Universitario. Sub 18. Árbitros: Juan Suárez, P. Almirón, Gervasio Guitiérrez

Sub 15. Árbitros: Pablo Almirón, J. Suárez.

DEP. ARTIGAS

D. Artigas – S. Nuevo. Sub 18. Árbitros: Ramón Rivas, M. Díaz, Héctor Moreira

Sub 15. Árbitros: Marcelo Díaz, R. Rivas.

GLADIADOR

Gladiador – Ceibal. Sub 18. Árbitros: Rolando López, J. Moraes, Santos Galli

Sub 15. Árbitros: Jonatan Moraes, R. López.

MERAZZI

Fénix – F. Carril. Sub 18. Árbitros: Juan Suárez, P. Almirón, Gervasio Gutiérrez