La mayoría de las categorías de lana para peinar sufrieron bajas importantes en sus cotizaciones

En el mercado lanero australiano se realizaron remates nuevamente en las tres regiones, y en general los precios sufrieron un nuevo y duro golpe, con una demanda cautelosa y un sector de los productores que se resiste a vender a valores tan bajos, provocando un inferior porcentaje de colocación que la semana previa. Asimismo, y en particular en el centro de Melbourne, la semana pasada, el Gobierno de Victoria informó al sector lanero, que las subastas en vivo en el centro de ventas de Brooklyn tendrían que llevarse a cabo de forma remota como parte de las restricciones estatales de COVID-19 que se encuentra en la etapa cuatro, ante el nuevo rebrote de la enfermedad. Sin embargo, a principios de semana y a pocas horas de comenzar los remates, el Gobierno autorizó bajo estrictas medidas la continuación de las subastas en forma presencial.

En otro orden, es importante señalar, que la moneda local frente al dólar americano registró una fuerte valorización, provocando que la caída del IME en la divisa norteamericana fuera porcentualmente menor que en la divisa australiana.

El Indicador de Mercado del Este bajó 30 centavos de dólar americano, (4,2%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 6,85 por kilo base limpia, el menor valor desde mediados de agosto de 2009. Cabe señalar, que la serie histórica que tomamos del IME, tiene en cuenta los valores recalculados por AWEX a partir de la zafra 2017/18, a los efectos de que sea correcta la comparación.

En dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron bajas en sus cotizaciones, excepto los vellones de 16,5 micras que cerraron a favor de los vendedores, es decir levemente más caros que la semana anterior, principalmente debido a un efecto de relación cambiaria. El resto de las descripciones sufrieron bajas entre 1,4% (17,5 micras) y 9,1% (28 micras).

La oferta totalizó la cantidad de 33.200 fardos, de los cuales se vendió el 74,3%. La demanda en el sector de lanas finas, estuvo dominada por compradores de China, mientras que, en el sector de lanas medias y más gruesas, el interés provino de Europa. En general, se observó que todos los sectores del comercio adquirieron materia prima en base a los pedidos concretos que tenían que no eran muy abundantes. Los próximos remates se realizarán durante los días 25 y 26 de agosto, estimándose que se ofertarán un total de 22.300 fardos, destacándose una oferta de lanas superfinas y ultrafinas de excelente calidad en el centro de Sídney.

A pesar de que corrigieron la estimación, la producción de lana continuará bajando durante la zafra 2020/21.

En los últimos días, y tras su reunión cuatrimestral, el comité que estima la producción de lana de Australia, dio a conocer las últimas cifras correspondientes a la zafra 2020/21. En su informe, y considerando las mejores condiciones climáticas que se registraron en algunas zonas productoras, dicho comité corrigió levemente al alza, su anterior estimación que había realizado en el mes de abril. Las cifras indican que probablemente el volumen de lana esquilada durante la actual zafra alcance el nivel de 280 millones de kilos base sucia, contra los 276 estimados en su anterior reunión. No obstante, esta corrección en la nueva estimación, la producción de lana en Australia bajará 1,1% respecto a la zafra anterior (2019/20).

Mercado Local: sin operaciones

En el mercado local, la situación no ha registrado cambios. La Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay, nuevamente esta semana, mantiene su tradicional planilla de precios sin operaciones, fiel reflejo de la inactividad que se observa en la plaza.

Informe de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas de Zambrano & Cía.