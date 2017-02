Con tres días de remates esta semana el indicador finaliza ubicándose a la suba en dólares americanos en 11,15, lo que implica un 22.5% por encima del nivel alcanzado un año atrás. El mercado australiano muestra firmeza con incrementos de precios focalizados en las categorías más finas, aunque esta semana todas las categorías registraron leves subas. La próxima semana se estiman 42.320 fardos distribuidos.

EXPORTACIONES AUSTRALIA: (PERÍODO JULIO A DICIEMBRE 2016 – ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS POR AWEX)

El 91.19% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6% carbonizada. En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, China continúa liderando el destino de las exportaciones de Australia con un 72.9% mientras que India permanece en segundo lugar con un 7.1%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.1% y Korea y República Checa en cuarto lugar con un 4.5%, siguiéndole Egipto y Malasia con un 0.9%. El país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es China mientras que Malasia lidera el ranking de los países con bajas en las compras.

URUGUAY

En el mercado interno disminuye la concreción de negocios en comparación a las semanas previas, en la medida que van quedando pocos lotes de lanas finas y se concretan algunos en lanas medias, pero muy lentamente.

REFERENCIAS

– 3.100 kg de 21.5 micras a US$ 7.00 más US$ 1.00 subproductos grifa celeste.

– 7.000 kg de 28.5 micras a US$ 2.70 / 0.80 subproductos grifa celeste.

– Varios lotes de poco volumen a US$ 2.30 / 2.35 / 2.40 sin acondicionar en el eje de 28.5 – 29 micras.

– 2.000 kg de 28 micras a US$ 2.50 / 0.60 subproductos grifa celeste.