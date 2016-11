El mercado lanero interno, al igual que Australia permanece con demanda de lanas entre 17 y 23 micras, lanas que están con precios muy firmes, mientras que las lanas más gruesas continúan con precios a la baja.

Para las lanas Merino los precios se mantuvieron desde US$ 5.80 / 6.00 para lotes sin acondicionar, hasta US$

6.60 y US$ 6.70 por lotes grifa verde en el eje de 21.5 micras. Los lotes grifa celeste se ubican en los US$ 6.30 / 6.40.

Respecto a los lotes de lanas más gruesas, las referencias en lotes sin acondicionar empiezan a ubicarse en US$

2.50, 2.60, para grifa celeste 2.70 y algún grifa verde alcanza los US$ 3.00.

La Unión de Consignatarios Laneros publica los siguientes precios esta semana.

Listado negocios:

-2.700 kg de 18.5 micras con 73% rendimiento al lavado a US$ 7.20 más US$ 1.00 subproductos grifa verde pago contado.

-2.000 kg de 19 micras grifa verde a US$ 6.85 más US$ 1.00 subproductos.

-2.300 kg de 19.8 micras con 81% rendimiento al lavado a US$ 7.20 más US$ 1.00 subproductos grifa verde pago a 20 días.

-5.000 kg de 21 micras grifa celeste a US$ 6.20 más US$ 1.00 subproductos.

-Varios lotes de poco volumen de 21 micras grifa verde a US$ 6.60 y 6.70 más US$ 1.00 subproductos.

-Varios lotes de 21 micras sin acondicionar a US$ 5.80 y US$ 6.00.-12.000 kg 21.5 micras sin acondicionar a US$ 6.00 más US$ 1.00 subproductos.

-20.000 kg de 22 micras grifa verde a US$ 6.90 más US$ 1.00 subproductos con alto rendimiento al lavado.

-100 kg de 22.4 micras a US$ 5.00 más US$ 0.70 subproductos sin acondicionar.

-4.000 kg de 24.5 micras grifa celeste a US$ 4.50 más US$ 0.80 subproductos.

-8.000 kg de 26.5 micras grifa verde a US$ 3.51 más US$0.60 subproductos.

-500 kg de 27.5 micras a US$ 2.60 sin acondicionar más US$ 0.50 subproductos.

-1.000 kg de 28 micras sin acondicionar a US$ 2.60 más US$ 0.50 subproductos.

-Varios lotes sin acondicionar de poco volumen a US$ 2.50 y varios lotes grifa celeste a US$ 2.70.

-Varios lotes sin acondicionar de 28 micras a US$ 2.50.

Negocios destacados:

-7.500 kg de 25.7 micras a US$ 4.50 más US$ 0.70 subproductos con 83% rendimiento grifa verde pago a 20 días.

-27.000 kg de 23 micras a US$ 6,70 más US$ 1.00 subproductos con 82% rendimiento grifa verde.

-8.500 kg de 18 micras grifa verde a US$ 7.86 más US$ 1.00 subproductos con alto rendimiento al lavado.

Lote Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU):

Se licitan 10.000 kg de 3 zafras con promedio de 15.4 micras y 79% rendimiento al lavado, pagándose US$ 9.10

más US$ 1.00 subproductos.

Evolución precios Argentina

Las categorías registraron variaciones dispares. La lana de 20, micras aumentó para ubicarse en US$ 6.56, mientras que la lana de 24 micras se ubicó en US$6.13. Se aclara que los precios orientativos del Sipym no incluyen los reembolsos por puertos Patagónicos. El tipo de cambio entre el dólar americano y el peso argentino subió cuatro centavos con respecto al cierre de la semana anterior del mercado lanero.

Los precios son orientativos y al contado, para lanas de esquila, buena presentación, de buen largo de mecha, resistencia y color, puesta en el galpón de esquila, con 75 % de rendimiento al peine en dólares. (en base a datos de Prolana).

MERCADO LANERO – SUL

Sudáfrica

Los precios registraron incrementos en moneda local y en dólares americanos, en un marco de fortalecimiento de

la moneda respecto al dólar americano y con una oferta de buen volumen 12.096 fardos y 97% el porcentaje de venta. Buen desempeño del mercado en todos los micronajes con demanda cubriendo activamente las órdenes de compra. Las lanas de mayor largo y calidad tuvieron subas más altas.

Las lanas de 20 micras disminuyeron a US$10.93 y las lanas de 21 micras disminuyeron a US$ 10.53.

Modiano, Standard Wool, Stucken&Co. y Lempriere compitieron firmemente.

El próximo remate está agendado para el 30 de noviembre, Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS MERCADO LANERO AUSTRALIANO

En la última semana hubo tres días de remates con una oferta que se ubicó en 1.600centavos en dólares.

• Australia: Finaliza semana a la suba, con IME en U$S en 1004 centavos por kilo base limpia.

El IME US$ permanece por encima de su valor a igual

que la fecha de la zafra pasada, ubicándose en 1004.

• Nueva Zelanda: precios a la baja

La baja de la moneda norteamericana logró contrarrestar la fuerte suba del indicador en la moneda local.

• Sudáfrica mayor suba en 17 meses.

• Unión de Consignatarios Laneros informa precios esta semana en lanas finas y más gruesas.

Exportaciones Australia: (periodo julio a setiembre 2016).

El 91% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 6%carbonizada.

En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, China continúa liderando el destino de las exportaciones de Australia con un 70.9%

, mientras que India permanece en segundo lugar con un 7.7%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.8% y República Checa en cuarto lugar con un 5.1%, siguiéndole Korea y Malasia con un 4.3% y 0.9%.

El país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es China mientras que Korea lidera el ranking de los países con bajas en las www.sul.org.uy compras.

Evolución de precios en Australia

En comparación con los valores de la semana pasada, la mayoría de las lanas registraron incrementos. Las categorías que tuvieron subas se ubicaron entre un rango de 1.2% (lanas de 30 micras) y 2.9% (lanas de 17.5 y 18 micras).

Las lanas de 25, 26 y 28 disminuyeron sus precios en 1.0, 3.1 y 0.3% respectivamente. La categoría de 32 micras no registró variación en sus precios.