Pasada la Navidad contactamos al operador del Mercado Regional de Salto, Isidro Villarroel, quien se hizo de un tiempo al mediodía para manifestarnos un sintético balance de la oferta de ese mercado y algo del movimiento por estos días. Esto nos decía a nuestras consultas

¿Cómo está el mercado hoy?

Hoy arrancó con muy poca mercadería debido justamente a las fiestas. A partir de hoy de tarde y mañana, obviamente, será complementar la entrada. Más allá de que no hay mucho volumen en cuanto a tomates, morrón verde, hay un poco más de rojo. Pero los valores tampoco son buenos en cuanto morrón rojo por ejemplo.

¿De qué valores está hablando?

Y el que estuvo a la suba fue el morrón verde que estaba a $170, $180 la semana pasada, hoy parece que se va a cobrar $200, $220. Y en cuanto al tomate la entrada no es mucha, pero los valores tampoco aumentaron, se manejo entre $250, $280, los mejores, por plancha (10 kilos).

¿Y puede ser que en esta época haya poco tomate?

Salto es así, ya está culminando la zafra, ya la gente desarma los galpones para solarizar y para preparar el nuevo cultivo del año que entra, la zafra que viene.

¿O sea que en cualquier momento entra tomate de afuera?

Y, tomate de Montevideo, esta semana ya daría para traer tomate. Como también cabe traer cebolla de Montevideo, acá no queda más nada. Y lo poco que quedó, por el efecto de la piedra, ya se terminó. Allá en Montevideo se está manejando entre $380 y $400 la bolsa de cebollas y tenés que sumarle el flete.

¿Y qué producto zonal queda para vender?

Alguna cola de naranja Valencia, algo de papa blanca, muy poco de esta cosecha; y, en culminación algún morrón, algún tomate; muy poco. Algún productor apronta algún galpón tardio, para esta época, pero no es muy rentable, porque los rindes no son los mismos, mas complicado y no rinden mucho. Como un complemento.

¿Sin embargo uno recorre chacras y ve varios invernáculos de tomate perita, y bastante avanzados?

El perita sí, sí, es un cultivo que lo hacen para esta época. Nunca he hecho en esta época. Por ahí decís me sobran un par de ranchos, sacrifico este galpón para hacer perita por morrón para invierno. Pero el productor normal no hace.

¿Los productos de cultivos a campo, cómo está la situación?

Y el choclo hoy estaríamos hablando de $140 la docena de venta acá en el mercado, el mejor, de espiga grande en caja descartable, con tres docenas. Si hablamos de un Kabutiá, que es todavía precoz en cuanto a maduración, bolsas de 20 kilos estaríamos hablando de $300. Le falta no está sazonado. Pero cuál es el tema, vos traes un Kabutiá de esos del sur, y es un Kabutiá que tiene color, pero el aguante es muy complicado. Y después estaríamos con las últimas zanahorias de Salto. Y estamos hablando que se cobra acá $230, $250 máximo y sin embargo están trayendo del sur una zanahoria que cuesta acá $250, mas flete, pero es otra calidad. Zanahoria fresca, cuando la de Salto esta con problemas, no aguantan, no es la misma cosa. ¿Calabacín? Si hablas de un calabacín bueno más o menos se maneja parejo con el Kabutiá $280, $300, calabacín nuevo. Kabutiá, calabacín y choclo de Salto. Decía de la zanahoria de Salto que se cobra $250, son zanahorias que no aguantan casi nada, están en tierra con esta temperatura, no aguantan más, por eso se está ofertando la de Montevideo.

¿Frutas, duraznos, uvas, de producción local, hay?

Sí, local todavía no. El durazno que sale temprano acá en Salto, por efecto de la piedra tuvo 10 días de cosecha y desapareció. En el sur hubo un problema grave este año, porque según los productores que yo converso allá, dicen que tanto, toda la fruta blanca, ciruelas, duraznos, pelones, la manzana mismo, tengo entendido que son entre 900 y 1.000 algo de horas de frío que precisa; y, este año tuvieron algo de 180 a 200 horas, entonces que pasa, la planta al no haber frío aborta, y no hay fruta y fue lo que pasó este año. El sur no hay nada de durazno, lo muy poquitito que va a ver, ya no hay más, muy poquito, lo guardaron en cámaras. Lo estarán guardando para el este, me supongo. Si te digo que una plancha de durazno bueno vale $1.000. la uva hoy llamé para un productor de Canelones que trabajamos con ellos, empezaron y anda de costo la plancha de 10 kilos $400, más el flete, es la variedad temprana, la Prima. Peras por ejemplo no hay, se está trabajando con una pera importada de argentina con un costo de $1.000 en el mercado con 19 kilos. Y en cuanto a las manzanas van a la suba, hablamos de manzanas que son de atmósfera controlada, por ahora no son comparables las manzanas con las argentinas en sabor.

¿Entonces acá en Salto?

Estamos en la recta final, ahora viene lo del sur.

La cosecha 2017/18 de naranjas brasileras se estima en 385,20 millones de cajas

El volumen representa un alza del 57% y se atribuye a las lluvias por encima del promedio histórico al inicio de la temporada.

La tercera encuesta de estimación de la cosecha de naranja de 2017/18 en el parque comercial citrícola de São Paulo y Minas Gerais, divulgada la semana pasada apuntó a una producción de 385,20 millones de cajas (de 40, 8 kilos).

El volumen es un 2,98% mayor que los 374,06 millones de cajas del segundo estudio, divulgado en septiembre, y un 57% superior al total de 245,31 millones de cajas de cierre de la cosecha 2016/2017. Según el Fondo de Defensa de la Citricultura (FUNDECITRUS), el balance positivo puede atribuirse a las lluvias por encima del promedio histórico al inicio de la cosecha. Además del clima, la intensificación del manejo nutricional y fitosanitario de los huertos también fue un factor positivo. Los frutos cosechados de todas las variedades en esta cosecha tienen un peso medio por encima de la proyección inicial. La expectativa en mayo / 17 era la de que cada fruto llegase a la cosecha pesando en promedio 154 gramos, pero en septiembre / 2017, el peso unitario pasó a 158 gramos y ya está en 162 gramos.

Mercado. Con motivo del feriado de Navidad no hubo la entrada de todos los lunes. El jueves se normalizará el relevo de precios para informar sobre la comercialización desde los Mayoristas del Mercado Modelo.

Emilio Gancedo