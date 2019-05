La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió “extender la exigencia” de receta profesional obligatoria para la compraventa de insecticidas nacionales e importados Neonicotinoides formulados a partir de los Ingredientes Activos Clotiadinina, Imidacloprid, Tiametoxan y para Clorpirifos.

Los tres primeros han sido señalados en informes de la EPA (USA) y EFSA (Unión Europea) como potencialmente riesgosos para la producción apícola si no de manejan adecuadamente. El Clorpirifos, además de estos efectos y otros en el medio ambiente, se ha asociado a peligros para la salud humana. En Uruguay, el CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) ha informado de incidencias en intoxicaciones involuntarias y en intentos de autoeliminación.

Sin embargo, los Neonicotinoides “por su alta efectividad en el control de plagas y su baja peligrosidad para el hombre” se destacan en el desarrollo de muchos cultivos de importancia económica y para la seguridad alimentaria del país.

Las abejas desempeñan un papel muy importante en la polinización de muchos cultivos, por lo que un uso incorrecto de estos productos pueden “provocar una disminución importante en la actividad de los polinizadores”.

Esta resolución busca “el uso correcto, seguro y criterioso” de los insecticidas, remarcó el director de la DGSA, Federico Montes. Además, subrayó que la protección a las abejas ha sido el fruto de un trabajo conjunto con la Comisión de Desarrollo Apícola desde 2018

El Ingeniero Agrónomo,

figura clave

Cabe acotar que la resolución que ya entró en vigencia está dirigida a los Ingenieros Agrónomos. En este sentido, el director de la División Control de Insumos de la DGSA, Fabio Comotto, explicó que los profesionales deben ser parte del proceso de informar y explicar el uso correcto de los productos en lo referente a recomendaciones de uso, peligrosidad para el ambiente y formas de mitigar los riesgos de las aplicaciones.

Por ejemplo, señaló que se aconseja que el momento de aplicación de estos insecticidas sea fuera de la época de floración, tanto en el cultivo como en las malezas. Asimismo no aplicarlos en el horario de mayor actividad de los polinizadores durante el día, por encima de una temperatura superior a los 15 ºC.

También anticipó que habrá cultivos que por la atractividad de sus flores hacia las abejas, no se permitirá el uso de estos productos. Indicó además la importancia de dar aviso a los apicultores previo a la aplicación, para que estos adopten las medidas de precaución correspondientes. La resolución adoptada por la DGSA se inscribe dentro de una de las prioridades de gestión en lo que hace a la coexistencia de diferentes producciones, preservando en todo momento el cuidado del medio ambiente.