El acuerdo surgió de partes entre los delegados de Deportivo Artigas y Progreso, a los efectos de jugar mañana miércoles, el partido pendiente de la séptima fecha que se postergó el pasado domingo. Cuando todo hacía suponer que iría a transferirse para el final de rueda se resolvió disputarlo en la próxima jornada. Por lo tanto serán tres juegos en miércoles, lo que naturalmente no es normal para el fútbol salteño y máxime con el invierno ingresando.

ADELANTANDO EL HORARIO

Válido sentido común de la delegación de Universitario, para votar la reconsideración primero y el aval después a la propuesta. Adelantar los horarios de la doble jornada a verificarse mañana en el Dickinson, enmarcados los dos partidos en la séptima fecha. El preliminar a las 19.30′ y el de fondo a las 21.30′.

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada, el segundo partido concluyó sobre las 0.10′ del día siguiente.

A LA ACCIÓN

Una manera de sintetizar los tres juegos que se nos vienen.

Miércoles 5 de junio. Complemento de la 7ª fecha. Apertura. Divisional “A”.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 20: Deportivo Artigas vs Progreso.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 19.30′: Ferro Carril vs Ceibal.

Hora 21.30′: Universitario vs River Plate.

*********

CON RUMBO AL DOMINGO

Igualmente ayer a la noche en el Consejo Superior, pactándose la 8ª fecha. Cuatro partidos en ese día y los restantes el miércoles de la semana siguiente. En todos los casos.

DOMINGO 9 DE JUNIO

Cancha de Gladiador

Hora 15.30′: Gladiador vs River Plate.

Cancha de Nacional.

Hora 15.30′: Nacional vs Progreso.

Parque Dickinson.

Hora 15.30′- S. Uruguay vs Salto Nuevo.

Cancha de D. Artigas.

Hora 15.30′- D. Artigas vs Ceibal.

MIÉRCOLES 12 JUNIO

Cancha de Saladero.

Hora 20.30′- Saladero vs Ferro Carril.

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 19.30′- Universitario vs Libertad.

********

CON LOS SANCIONADOS

Desde el Tribunal de Penas, promulgaciones para tener en cuenta. Ignacio Viera (Libertad) 1, Facundo González (Salto Nuevo), Franco González (Salto Nuevo) 1, Marcel Lemes (Progreso) 1, Marcelo Píriz (Saladero) con sanción preventiva y Braian Cattáneo (Saladero) 1. Con destino al Tribunal: Matías Bentín (Ferro Carril), Denis Ferreira (Ferro Carril), Prof. Matías Piñeiro (Ferro Carril), Héber Martínez (Gladiador), Cristian Lima (Gladiador), Ramón de Mora (Gladiador), Gastón Silveira (Gladiador), George dos Santos (Universitario), Jean Rosas Pintos (Libertad), Güielver Duffey (Salto Nuevo) y Richard García (integrante del Cuerpo Técnico de Salto Nuevo).