Tremenda importancia para las dos fechas que faltan y donde se van a definir los seis clubes (los de mejor puntaje) para jugar la segunda rueda de la “C” de donde saldrán los dos ascensos a la “B” para la temporada venidera.

POCO INTERESA

Miramos el programa de la próxima fecha 8 y vemos un solo encuentro que prácticamente no interesa, es el que deben disputar Rodó y Defensor. Dos equipos que cualquiera sea el resultado, en nada va a cambiar las posiciones ya que estos dos, son los que ya están eliminados de toda chance de jugar la segunda rueda. Por ahí se resuelve no jugarlo para evitar gastos en “violetas” y en “amarillos”.

TRES CLASIFICADOS

Cuando se jugó la fecha 7 y hay dos encuentros diferidos, tenemos tres clasificados que son Peñarol, Arsenal y Santa Rosa. Seguimos mirando las posiciones (que se publican aparte), vemos con primerisima chance de clasificar a Florida y Huracán. Dependerá de ellos el clasificar pero deberán sumar algún punto más en las dos fechas que faltan.

QUIÉN SE QUEDA

Y para lo que sería el sexto lugar para jugar la segunda rueda, tenemos este venidero fin de semana el partido que puede definir ese puesto. Hablamos del choque entre Lazareto y Quinta Avenida que deben medirse entre ellos.

MUCHO INTERÉS

Lo hemos anotado en más de una oportunidad, un torneo salteño de ascenso de mucha paridad al punto de que restan dos fechas por jugar y solo se han clasificado tres equipos.

¿SERÁ RÉCORD?

Fue en la tarde del sábado y en el Humberto Forti. No vamos a dar nombres, pero un jugador que va a ejecutar un tiro de esquina sobre el arco de la Avda Barbieri. Lo hizo en tan mala forma que el balón se desvió y fue a parar a la Avda. Alguien que venía ingresando al Forti comentó que le pegó a un coche que pasaba.-

PARA EL MIÉRCOLES

Mañana martes hay reunión de delegados. Pero vale recordar los encuentros que se deben cumplir el miércoles en el Parque Humberto Forti y que corresponden a la fecha 4 que en su momento no se pudieron jugar por inestabilidad del tiempo.

Miércoles 2 de Noviembre

Hora 19. Florida – Rodó.

Hora 21. Peñarol – Santa Rosa.

FECHA (8)

Arsenal – Santa Rosa.

Huracán – Florida.

Barcelona – Peñarol.

Rodó – Defensor.

Quinta Avenida – Lazareto.

FECHA (9)

Barcelona – Arsenal.

Defensor – Huracán.

Florida – Quinta Avenida.

Santa Rosa – Rodó.

Peñarol – Lazareto.