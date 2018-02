“La falta de agua no se soluciona cuando se produce, se soluciona antes”

“El Gobierno invirtió desde 2010 dos millones de dólares en 263 intervenciones para afrontar el déficit hídrico en Durazno”, destacó el ministro de Ganadería, Enzo

Benech, al visitar ese departamento como parte del diálogo con productores. Informó que irá a un establecimiento que accedió a estos beneficios y ahora está preparado para hacer frente a la situación. Lamentó que “muchos que podían obtener lo mismo no lo hicieron”.

“La falta de agua no se soluciona cuando se produce, se soluciona antes, con la construcción de pozos, tajamares y bebederos”, señaló Benech, este viernes 23 en rueda de prensa, al visitar el departamento de Durazno. Recordó la inversión de 2 millones de dólares para 263 intervenciones en este territorio desde 2010 y lamentó que muchos productores no accedieran a la herramienta.

En conversación con los medios de comunicación en la oficina local del ministerio, Benech mencionó las medidas dispuestas, como permitir el pastoreo en vía pública en Artigas, Salto, Tacuarembó, Paysandú y Durazno.

Con respecto al actual déficit hídrico en el norte del país que afecta a la mitad del departamento de Durazno, dijo que, desde diciembre, se analiza con información generada en los mapas de crecimiento verde, disponibilidad de agua en el suelo y de lluvia, junto con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

“Esto lo complementamos con el diálogo con la gente, escuchando sus problemas y recogiendo sus experiencias”, subrayó.

El jerarca visita el interior del país cada viernes y en esta oportunidad se encuentra en Durazno, donde se reunió con los diputados locales, el intendente Carmelo Vidalín, el Consejo Agropecuario Departamental, las gremiales agropecuarias y se trasladará en la tarde al predio mencionado.