Conferencia virtual

De forma virtual, el ministro de ganadería Carlos María Uriarte dialogó con los medios de prensa ayer para brindar detalles de las donaciones del sector al Fondo Coronavirus.

El jerarca agradeció a las gremiales agrupadas en «Campo Unido» por las donaciones, así como a otros productores particulares que realizan donaciones en momentos de dificultades por la sequía. En ese marco, detalló las fuentes de los diferentes aportes del sector agropecuario al Fondo Coronavirus que reúnen un total de 100 millones de dólares.

Uriarte remarcó que no se debe confundir el hecho de ayudar con que sobra, y «se puede ayudar», por lo cual destacó que este aporte se hace en un momento de enorme dificultad de toda índole, tanto humana como económica, donde la inseguridad y la falta de recursos es lo que prima, pero «es cuando la solidaridad más se valora».

OTRAS AYUDAS

Por otra parte mencionó otras ayudas que «no son menos importantes», tal como la realizada por parte de la ACA (Asociación de Cultivadores de Arroz) que dispuso de 30 mil kilos de arroz que son 250.000 porciones para aporte al Estado para poder sobrellevar esta situación.

De la misma forma mencionó que los productores de papa de San José han aportado 30 mil kilos de papa, la Asociación Nacional de Productores de Leche ya tiene más de 80 mil litros de leche reservados de parte de sus productores para aportar en este momento difícil. Mencionó que Cooperativas Agrarias Federadas también tiene un esquema para aportar en base a kilos de soja, de hecho a modo de ejemplo indicó que un grupo de productores del litoral juntaron alrededor de 46 mil dólares que ya fueron depositados en el Fondo Coronavirus, y todo es «por iniciativa propia, es gente que llama porque quiere aportar», resaltó y destacó además el aporte realizado por el sector apicultor, un sector tan castigado en los últimos tiempos y han informado que van a aportar 15 mil kilos de miel que se van a repartir en las canastas.

Uriarte citó además el aporte por parte de la Sociedad de Productores Forestales que donarán un dólar y medio por hectárea, aporte que rondaría los 800 mil dólares, destacó también que hay gremiales que no saben cómo hacer llegar sus aportes a quienes más lo necesitan; una vaca, una oveja, un caballo, dos gallinas y hay hasta jubilados que fueron a aportar 500 pesos de su jubilación para que llegara al que más precisa.

Agregó que hay agrupaciones de jóvenes rurales en su mayoría, haciendo canastas y coordinando aportes.

Por otra parte indicó que el MGAP han creado un espacio denominado Campo Solidario para aportar con la estructura que tiene el MGAP la posibilidad que quienes quieran aportar lo hagan a través de sus representantes

El ministro agradeció «de corazón» a la gente de campo por su solidaridad y expresó que «es un camino largo que no sabemos cuando va a terminar pero lo vamos a vencer entre todos si mantenemos este tipo de comportamiento».