16 al 20 de setiembre en Salto. Niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Del 16 al 20 de setiembre De 6 a 17 años. Las inscripciones abiertas a través de www.fcbcampuruguay.com. La organización de la empresa BIGSPORTS y la chance planteada. Por eso el miércoles en conferencia de prensa, volvió a resaltarse el fin de «VIVIR LA EXPERIENCIA DE BARCELONA», en este caso transformándose Salto, en la tercera escala de la experencia-objetivo para que el modelo de la rutilante entidad catalana, se extienda por estos lares.

Diego Benech, principal de la empresa impulsora de la iniciativa, refrendó el apoyo de Salto Shopping y lo que supone el Club Atlético Universitario sumando sus instalaciones para el desarrollo del plan que abarcará los días aludidos.

«El registro se abre para todos y no es un requisito que hayan jugado o jueguen al fútbol», pero además un aspecto para dejar en claro, teniendo en cuenta que «es un evento abierto a todos los clubes. Será una semana exigente para quienes serán receptores de la enseñanza, hablamos de dos turnos de mañana y de tarde. Tres horas en cancha, más charlas».

EL FÚTBOL DESDE NOSOTROS

En este último contexto los profesionales de Barcelona que arribarán a Salto, enfocarán una temática que hace a la trasmisión de conceptos, en pro de la integralidad del deportista. Pautas de comportamiento dentro y fuera de la cancha, sentido de la responsabilidad compartida, las cohesiones grupales. En definitiva, una suerte de escala de valores que desde Barcelona se pretende universalizar. A la luz de ello, Diego Benech sostuvo que «es un modelo diferente que se vive de primera mano. La elección fue Salto en este caso y tuvo que ver el particular fenómeno del fútbol en este departamento, pero además la chance de participación de niños y adolescentes de poblaciones cercanas. La energía de la propia Intendencia adhiriéndose a la idea, también tiene que ver. La búsqueda del fin también pasa por cuestiones colectivas».

EL TIEMPO DE REGISTRAR

Para tener en cuenta. Las inscripciones ya abiertas a un valor de 390 dólares. En la página en Internet mencionadas líneas arriba, con todos los detalles que se aportan en esa dirección, sobre todo, las vías de pago, de financiación, las ventajas, etc, a los efectos de posibilitar el acceso de quienes vivirán una semana especial, «donde la captación de ese enseñanza, se convierte en factor esencial. Es el modelo del Barcelona en cancha, y también las cosas que pasan cuando la pelota no rueda», al decir de Diego Benech.

En este aspecto no soslayó una razón de esencia: «el vínculo humano capaz de producirse, a través del entrenamiento y el desarrollo de la idea»,remarcando a todas luces que a partir de la vigencia y proyección en el tiempo, «Barcelona es por sobre todo, un producto de élite».