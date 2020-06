El Brasil de 1970 y esta memorable frase a cuenta de los románticos del fútbol

«Hay que cerrar el partido», expresión a la medida del DT que manda a parar. Que tras el alcance de una diferencia, decide que NO SE JUEGUE MÁS. Que ya está. Que no es necesario algún rebrote de atrevimiento o de querer.

Con lo justo se gana. Lo justo es válido.

No trasciende el aficionado en la tribuna. No importa que haya pagado una entrada. No impacta que se limite el afán de la presunta creación, en aras de un resultado.

Los resultadistas todo lo pueden.

En el lugar que fuese y en Salto también. Por estos lares «naranjeros» ha solido plasmarse el fin. O el acatamiento de la orden. ¡Hay que cerrar el partido! Y se lo cierra nomás.

**********

El 21 de junio de 1970, Brasil se consagró Campeón del Mundo. En la final, arruinaba los planes de la impotente Italia. 4 a 1. Por lo tanto, a 50 años del más fenomenal equipo de la historia.

Es seguro que se rescatará una condición de aquel Brasil: la delantera compuesta por cinco volantes por izquierda. Jairzinho. Gerson, Tostao, Pelé y Rivelinho.

En el fin de semana que pasó, se le preguntó al entonces Director Técnico, Mario Zagallo, el porqué había resuelto esa composición ofensiva, partiendo de la base que los cinco intérpretes eran en sus equipos, parte de una misma función.

La respuesta de Zagallo, es antológica, por eso el fin que se incorpore a la colección

EL PUEBLO, desde el momento que la letra impresa es para siempre.

Dijo el DT ahora sumando 88 años de vida: «EL MUNDO NO TENÍA PORQUÉ PERDERSE LA ENORME ALEGRÍA DE VERLOS JUGAR JUNTOS».

De lo que no hay dudas es que Zagallo, reivindicó AL JUEGO LLAMADO FÚTBOL, en función del INALTERABLE VALOR DE LAS PIEZAS.

En medio de tanta carga abrumadora de conceptos en pro del fútbol, hasta ser intelectualizado a más no poder y toda una serie de reglamentaciones que lo van alejando del entendimiento práctico del hincha y la suma de la tecnología que le va restando pasión, esa sentencia del Director Técnico de Brasil, es un canto a la utopía alcanzada por aquel equipo de pletóricos artistas.

Se puede jugar y ganar, a partir del talento creativo, más allá del número en la camiseta.

Ojalá que esta frase de Zagallo se incorpore el sentir contemporáneo, donde solo sirve ganar al costo que sea. Aunque sea cerrando partidos, desde la más grosera y ampulosa mezquindad.