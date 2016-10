En la noche de ayer en el gimnasio de Nacional, los tricolores recibieron a Universitario para disputar una nueva fecha del Campeonato Salteño de Básquetbol.

Sin dudas que este partido era muy importante para ambos equipos ya que se jugaban algo más que el punto.

En el primer cuarto arrancaron mejor los rojos de calle Brasil, defendían fuerte y atacaban rápido y con inteligencia, mientras que Nacional con el correr de los minutos fue encontrando el juego y se puso a la par de Universitario. El final del primer cuarto fue 16 a 19, liderando en el marcador los rojos de la “U”.

En el segundo cuarto, Nacional se le acercó mucho más a Universitario tanto en el marcador como en el juego y logró conseguir puntos importantes. Restando 5’ para finalizar, la “U” estaba solo 2 puntos arriba en el marcador y en pocos minutos los tricolores llegaron a igualar 25 a 25. Ya para finalizar el segundo chico algunos de los jugadores del rojo bajaron un poco el rendimiento en cancha y eso le pesó, aprovechándose de esta debilidad Nacional pasó en el marcador. Final del segundo cuarto: Nacional 32 – Universitario 31.

Para el arranque del segundo tiempo, el partido estuvo detenido por unos cuantos minutos debido a que el marcador de los 24» no funcionaba, pero después de un rato lograron solucionar el problema y el partido puto continuar.

Al momento de reanudarse el partido, este fue bastante parejo, aunque Universitario cometía menos errores que Nacional en los primeros minutos del tercer cuarto. El partido fue tanto a tanto casi todo el tiempo, pero los dirigidos por Luis Cuelho tuvieron un mejor cuarto que Nacional y lograron ganarlo por 49 a 45.

Pero el buen juego no le duró mucho a la “U” y Nacional comenzó a sacar varios puntos de diferencia aprovechando los errores de los rojos. Mariano Techeira fue gran responsable de que Nacional lograra ampliar la diferencia en el marcador. Por otra parte la los de calle Brasil erraron muchos goles, mientras que Nacional los convertía, eso llevó a los tricolores a lograr ponerse a 10 puntos de diferencia en determinado momento. Universitario no pudo revertir el marcador y fue por esto que los tricolores se quedaron con el punto en juego ganado el partido por 67 a 58.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

Detalles:

Gimnasio de Nacional

Árbtiros: De los Santos, Cunha, Tagliani.

NACIONAL (67): Ignacio Cardozo 3, Thiago Altamiranda 3, Ivo Dos Santo 0, Dioniso Rodríguez 8, Andrés Da Costa 9 (INICIAL) Aron Weaver 18, Luca Cattani 6, Maximiliano de Fino 5, Mariano Techeira 11, Aurelio Borsani 4, Facundo González 0.

UNIVERSITARIO (58): Nathaniel Barfield 20, Renzo Racedo 0, Enrique Posada 1, Eduardo Tauré 11, Nicolás Lewis 12 (INICIAL) Luis Cuelho 8, Francisco Bordagaray 0, Agustín López 2, Facundo Gérez 4.

Por cuartos:

1º cuarto: N 16 – U 19.

2º cuarto: N 32 – U 31.

3º cuarto: N 45 – U 49

4º cuarto: N 67 – U 58