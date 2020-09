Años atrás, NÉSTOR DA ROSA se convirtió en jugador saliente de Gladiador. Como delantero, irrumpió de adolescente en la primera división del equipo del club del Barrio Artigas. Y aunque pasen los años, el «Nenga» permanece adherido a Gladiador. No solo que juega, sino que apeló a la crítica frente a la no cesión de la cancha. En su cuenta de facebook, refleja el pensamiento.

*******

«Gracias al Club Tropezón, que nos cedió la cancha para presentar el sábado para jugar, ya que nuestro club no pudo hacernos un lugar. Parece que los Sénior ya no pertenecemos a la institución pero yo creo que un club social todos tienen derechos a usar. No precisando ser solo socio, porque a veces no pueden pagar una cuota pero yo qué me crié y se el sacrificio que los veía hacer una changa para poder llegar el domingo y poder alentar el cuadro del barrio en una Liguilla . Y estando de acuerdo todos los clubes en jugar el domingo en sub 15 y sub 18, el único que no quiso fue Gladiador. Creo que porque dicen que no se cuidan y amanecen los sábados, pienso que pasa por el cuidado de cada jugador y con 18 años ya están jugando en primera. ¿La mayoría entonces cuando estén en Primera no van a jugar los domingos? Pregunto. Es mi opinión no es para que se ofendan»