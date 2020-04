Será el 19 de diciembre de este año, cuando LUIS GUSTAVO ARAÚJO, llegue a los 60 años. A fin de cuentas, con casi 50 años en el fútbol, si se tienen en cuentan las funciones que fue asumiendo. Pero el «Nico» es deportista a carta cabal. De alma. A tal punto que de un tiempo a esta parte, descubrió una segunda pasión, más allá del fútbol: la maratón.»Mi gurí, que es policía, necesitaba pagar de peso. Salíamos a correr juntos. Era una manera de ayudarlo, de acompañarlo. Hasta que llegó un momento que fueron surgiendo maratones,una de ellas en Concordia, sobre 8 kilómetros. Me dijo: «si te animas, la corremos». Y la corrimos. Después participé en Paysandú también en las que vengan si puedo voy a sumarme. Como me siento bien físicamente, al respuesta posible. No todos saben que ahora soy un maratonista más….. bueno…soy uno más. Y rumbo a los 60 años, muchas de las ganas funcionan como siempre».