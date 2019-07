El candidato por el Frente Amplio dijo que siente un «sereno orgullo» por haber ganado, pero también se refirió a los desencantados y a la necesidad de «debatir ideas» con otros partidos para «construir el Uruguay del siglo XXI»

Compartir esta noticia

El Ingeniero Daniel Martínez, quien resultó ganador de la interna del Frente Amplio, destacó en su discurso el avance realizado en los últimos 15 años, pero también dedicó una parte de su discurso a reflexionar sobre los desencantados y sobre la necesidad de «debatir ideas» con otros partidos.

Al comenzar su oratoria, Martínez agradeció a la militancia por su concurrencia a las urnas y a los votantes en general, dado que «el día no ayudó y sin embargo hubo una buena votación». Quiso así que «por encima de errores del sistema político» esto supone una defensa de la democracia.

También destacó que ante las dudas de cómo el Frente Amplio procesaría que los «líderes históricos» como Líber Seregni, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori no estuvieran en la elección interna, «demostramos que el Frente Amplio tiene una increíble capacidad de generar cambios, transformaciones y tener renovación junto con unidad». «Creo que en este momento esa renovación, ese cambio, esa capacidad de mostrar unidad es lo que el país necesita», ya que «nuestro país enfrenta a un mundo más que desafiante», agregó.

Martínez comparó los cambios introducidos en los primeros años del siglo XX, con la labor de los «líderes políticos que encaminaron al Uruguay por senda de desarrollo para que Uruguay tuviera un lugar más que digno en concierto mundial».

El ahora candidato del Frente Amplio por la presidencia de la República dijo que «el país necesita profundizar muchos cambios» en las sendas paralelas del «desarrollo» y la «justicia social», para lo que será necesaria «más que nunca la unidad de la nación y de los progresistas».

Brevemente, se refirió a «un sector de la sociedad desencantado de la política» por lo que los partidos políticos «tendremos que revisar» lo que no han hecho bien. «Uruguay requiere políticos que involucren a todos los actores» por lo que «en vez de hacer un show de enfrentamiento», encontrar un camino común y «debatir ideas».

«Y sobre esa senda de construir acuerdos, hacer que el Frente Amplio siga gobernando, para que en definitiva no volver atrás y construir el Uruguay del siglo XXI», cerró Martínez. (EL PAÍS)