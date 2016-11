El Decano de Derecho Dr. Gonzalo Uriarte Audi, se explayó en relación al Plan Nuevo que habrá de comenzar a aplicar dicha Facultad a partir del año próximo “a lo mejor es malo, tengo la tranquilidad que se puede modificar en cualquier momento y además es esto y seguro que no será más malo que el Plan actual, no porque el Plan de 1989 que regía fuera malo, era bueno para el 89, pero no para el 2016, manifestó.

El Dr. fue consultado en referencia a las posibilidades laborales de los egresados y dijo al respecto “hay formas distintas de trabajar.

En mi época nosotros nos recibimos, algunos tenían la suerte de que algún familiar cercano, el padre o un tío fuera, abogado o escribano y entraban a trabajar con ellos, pero los que no tenían ningún conocido y los que no habían trabajado de estudiantes en algún estudio profesional, nos juntábamos dos o tres amigos, alquilábamos un localcito, poníamos las chapas en la puerta y se trabajaba. Hacíamos todo, hoy en día un arrendamiento, un divorcio o sacábamos un preso de la cárcel. Lo hacíamos además todo en forma artesanal, con la máquina de ecribir, hacíamos el escrito, lo llevábamos al juzgado, íbamos para ver cómo venía, íbamos a visitar al cliente y demás.

Esa forma de trabajo creo que está declinando, agregó el dr. Uriarte creo que ahora – es una lástima, pero creo que es la realidad – que está declinando y hay una preponderancia de absorción de mano de obra por estudios que son importantes en el mundo, no digo que sean mejores que quienes ejercemos la profesión en forma “semiindividual” porque siempre algún colaborador tiene, pero todavía no se han impuesto tanto como en Argentina, por ejemplo, los estudios corporativos ya con decenas de abogados y un tipo de organización Dr. empresarial que todavía en el Uruguay no predomina y en el interior menos, por eso creo que siempre hay trabajo.

LA FACULTAD ANTE EL NUEVO CPP

En referencia al nuevo Código del Proceso Penal, próximo a poner en vigencia, fue consultado sobre si la Facultad de Derecho tiene posición y alguna vinculación al tema.

Dijo al respecto que la Facultad tiene posición y tiene actividad en relación al mismo. Porque esto cambia la forma de actuar de los abogados y fundamentalmente crea un área de trabajo distinta. Los abogados que hacen penal, son abogados de presuntos delincuentes o imputados al menos. No sabemos si son culpables o no pero es abogado defensor.

En tanto la víctima no tenía abogado, no tenía participación en el proceso, no existía para el derecho procesal penal.

Ahora la víctima es parte del proceso, tiene una actividad importante, en la posibilidad y va a tener que tener un abogado.

Este es el punto porque los abogados no estamos preparados para ser abogados de la víctima, porque se nos enseñó a ser abogados defensores.

Ahora justamente la Facultad hizo primero que nada un convenio, el año pasado, del cual participó, el Ministerio del Interior, el Banco de Previsión Social que nos cedió el local y la Facultad y la Asociación de Familiares de Víctimas de la delincuencia (ASFAVIDE).

Es un consultorio jurídico que va a atender a las víctimas de los delitos, no sólo en lo relativo a cobrar indemnización y demás, sino por la serie de problemas jurídicos que se plantean.

El almacenero que lo mataron tiene problemas laborales por los empleados que tenía, como van a seguir, qué tramites hay que hacer y demás.

LA FACULTAD SE PREPARA

El convenio es para ese consultorio especializado y aparte estamos desde el Instituto de Técnica Forense, donde está el consultorio de la Facultad, estamos dando un curso a cargo de dos excelentes docentes, el dr. Julio Olivera Negrín, ministro del Tribunal de Apelaciones Penal y el Dr. Gómes, juez letrado penal, están dando un curso de especialización para trabajar en ese consultorio. Están encarando una cosa nueva y con mucha asistencia de estudiantes. Es de asistencia voluntaria. Por un lado tenemos eso y por otro lado vamos a tener que enseñar la enseñanza práctica que en materia penal en la práctica no funciona bien en la Facultad. Desde el punto de vista teórico funciona muy bien, pero no en la práctica.

Creo que la Facultad está muy bien preparada en la parte teórica, y también se está poniendo al día en la parte práctica.