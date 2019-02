Los 6 puntos de Fray Bentos, los 5 puntos de Salto, los 4 de Paysandú, y el punto de Dolores. Así concluyeron la primera rueda de la zona «B» en el Litoral Norte del Campeonato del Interior. En el tramo final para Salto se alterará una situación de hecho: jugará dos partidos de visitante y con riesgos extremos. Primero en Paysandú y después en el Parque Liebig’ de la capital de Río Negro, siendo local en casa, con Dolores para llegar al Dickinson.

Antes del juego de esta noche en la «Heroica», clave tener en cuenta la realidad comprimida en números, para admitir la resonancia del juego. Pero también recalar en la fecha de arranque, cuando en el Dickinson, Salto y Paysandú repartieron puntos con el 1 a 1 final. Lo real es que el operativo «naranjero» no puede vacilar en tierra sanducera, porque la selección que orienta Carlos Fernando Cabillón, es oponente directo. Uno de los tres que plasma la condición de postulante, para avanzar a la segunda fase de la Copa. Empatar o ganar, pero nunca perder. Perder implicaría una herida abierta. Y demasiado profunda.

LA EFICACIA RECORTADA

Cuando se trata de enfocar el análisis con respecto a la selección, Jorge Noboa no apela al conformismo. Por eso mismo el valor de la autocrítica de tantas veces, después del juego del miércoles ante Dolores. La limitación de anticipo en varios pasajes y la ausencia de eficacia en situaciones donde Salto debió resolver. El punto central es ese: la selección no decide, en la medida que elabora. No por otra razón las variantes han sido una constante, tentando que el equipo de con la tecla y expulse la nebulosa. Por eso hoy, aparece la chance para Ricardo Laforcada, mientras en cada línea es posible cambiar, en la medida que la cuestión física impacta. Para el DT, esencial que quienes ingresen, reporten la mejor condición.

PAYSANDÚ: EL QUE ESPERA

Un empate, una victoria y una derrota. Es la síntesis del pasaje sanducero por la primera rueda. Expuso lineamientos a favor en el segundo tiempo ante Dolores en su Parque Artigas, para que el miércoles pasado en Fray Bentos, cayera manso en las garras de un rival que lo superó en todos los planos sustantivos que hacen al fútbol. Para el «pay» de Cabillón, igualmente el acecho de los números. Tiene la obligación de victoria. Si gana Fray Bentos y esta noche empata por ejemplo, permanecerá en la tercera posición a falta de dos fechas.

No es partido para desmedidas especulaciones, porque en definitiva con Paysandú y Salto, son capaces de jugar otros factores.

Desde el corazón batiente y las razones emocionales que hasta de repente no faltan, para que el producto alcance generosa dimensión. Mientras Salto demasiado bien que el operativo no puede vacilar.