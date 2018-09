Federico y Felipe Decker después del Torneo Panamericano en Perú

“Un total de 12 medallas para Uruguay en las diferentes categorías y nuestros alumnos con su primera experiencia contra grandes del Karate panamericano, me llenan de orgullo. No consiguieron medallas pero se ganaron el respeto de todos, compitiendo y dando lo mejor, aguantando la presión y los golpes “. (Prof. FEDERICO DECKER a EL PUEBLO).

Se trató del Torneo Panamericano de Karate desarrollado en Lima (Perú). En la delegación de Uruguay, los seis salteños que no faltaron. Desde FELIPE DECKER, en tanto, enfoque a la medida de lo vivido. Y este volver a casa, después de esos días en la capital de Perú, cuando el Karate fue eje para ellos, más la suma de vivencias humanas, en la ciudad enclavada a orillas del océano Pacífico y con casi 8 millones de habitantes.

“A pesar de que los resultados no fueron los mejores, me vine contento por la desconformidad que me va ayudar a mejorar. Me traje algo tan lindo y tan complicado de explicar, que no se imaginan. Esas ganas de seguir para adelante, esas ganas de ponerme a entrenar cuanto antes, y así pasar de todo el análisis mental a los movimientos físicos.

Esto es inexplicable. No solamente al momento de hablar de Karate, sino que también siento que muchas palabras de personas, que de alguna manera me hacen salir de mi punto de vista habitual de ver la vida, me dan ganas de vivir cada vez más, de mejorar como persona, de mejorar en aspectos que quizás no venía tan bien. Todas estas cuestiones no dejan de ser sumamente importantes para mi futuro. Solo queda a través de EL PUEBLO, valorar a todos los que hicieron posible este viaje, familia, empresas, clubes, particulares, etc.

Cada uno tuvo que ver con una experiencia que no olvidaremos”