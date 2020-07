Un personaje como Enrique Guimaraens. Del fútbol. De la vida. De la barra. De los afectos

«Yo me crié en la casa de Soca 332, por eso es que el corazón se repartía entre Hindú, Palomar y Universitario. Pero soy hincha de Ferro Carril, porque mi padre lo era. Aparecen esos recuerdos cuando él me llevaba a la cancha Santa Rosa. Mi padre trabajaba en Barbieri y Leggire. A ninguna sede tengo problemas para entrar. Veo fútbol en Salto desde 1970. He conocido jugadores, he viajado, conocí a un presidente notable como el Esc. Fernando Irazoqui. Mi amigo Roberto Mezza me invitó para sumarme a una barra que se junta los viernes. Roberto, me pasa a buscar. Una barra bárbara. El «Globo» Bermúdez, el «Piti» Falcioni, el «Vela» Sánchez, viene Cabillón desde Paysandú. Meta fútbol en la charla. No te olvides de poner eso que dije de Roberto Mezza, porque si no….no me lleva más y me la pierdo. Estar ahí, es sentirme feliz».

***********

ENRIQUE GUIMARAENS BLANCO nació el 4 de junio de 1957. Tiene 63 años.

Vive con su mamá Nélida, de 90 años. Se divorció y tiene una compañera, «pero cada uno en su casa, por lo menos por ahora».

Sus amigos no anduvieron con vuelta: «anda a EL PUEBLO y contate algunas anécdotas».

Es un personaje. De esos bien queridos. Incapaces de una maldad. Humano ciento por ciento. Labura como taxista desde hace 30 años, con los sucesores del «Pava» Sabarrós….»y si tengo que entrar al barrio que sea, entro…pero de día. Nunca tuve problemas. Solo una vez pague peaje. Morí en 20 pesos para el vino. Lo bueno es que no me tocaron. En 1990, Miguel Arrestia me pidió que fuera a llevar los pases de Sergio Escudero y Richard García a La Luz de Montevideo. Ese equipo estaba en la «B». Cuando fui me dijeron: «vos sos una especie de «Paco» Casal». Desde entonces entré a decirme: «soy el «Paco» Casal salteño». Y me gusto. Mi sobrenombre era «Gato», pero esto de «Paco» está bueno. Y como me lo dicen con onda, también lo acepto con onda».

POR AQUELLOS TIEMPOS

Tiene memoria. Registra fechas. Habla de campeones y se propone rescatar lo mejor que vio. Baúl de los recuerdos. Después de todo, 50 años viendo fútbol.

«Los mejores técnicos de antes, Raúl Banfi, el «Morocho» Bentancour, el «Pata» Izaguirre. En los últimos tiempos, Luis Cavani y Ramón Rivas. Los de ahora: Ramón Romero, Jorge Noboa y Rony Costa. Mejores jueces de antes: «Chato» Miquelarena y Miguel Santín. De ahora: Ruben Ferreira, Fernando López y José de los Santos. ¿El más grande presidente?…. Irazoqui.

Ahhh…..antes que me olvide: en 1985 en cancha de Universitario faltaba un asistente. Yo pedí la bolada y ahí estuve en la función. El «Chato» Miquelarena se acuerda. Era el juez»

EL «ALUVIÓN»: UNA MARCA REGISTRADA

No deja de traslucir valoraciones, «porque en estos años, nadie me ha maltratado. Viajé con selecciones mayores. Con Irazoqui no tenía problemas. Ahí empezó la historia».

El «Paco» no ofrece dudas, «porque el Cerro de 1970 fue lo mejor que ví. Pero también el Hindú de 1971, Universitario del «Profe» Lizcano y el Deportivo Artigas de principio de los 90. El Universitario de 2018 tenía todo….flor de equipo, ¿no?. A nivel de selecciones la tengo clara, porque hubo dos por encima de todas: la del 71 y el del 83. Cuando viajaba con la selección, era uno más el hotel. En algún lugar me ponían. Afuera no quedaba. ¿El mejor «9»?….y….Walter Finozzi, tanto en la selección como en Ferro Carril»

El «Paco» es el fútbol que rescata y la vida que lo fue perfilando, mientras desliza una certeza, «porque yo no tengo enemigos y si tengo no los conozco»

«Asesinos del vidrio»

«¡Los jugadores que ví jugar, pero además con los que me llevé bárbaro! Bueno…yo me llevo bien con todo el mundo. Esto de trabajar en el taxi y gustarme el fútbol, hace que los contactos no falten. Una vez eliminaron a Salto del Campeonato del Litoral y yo extrañaba el sábado sin fútbol. ¿Qué hacía?….me tomaba el ómnibus y terminaba viendo a la terna salteña designada.

Una vez llego a una ciudad y Miguel Santín me dice: ¿»qué hacés aquí?». Le respondí: «los vine a ver a ustedes». Pero jugadores….¡seguro que los ví!. A algunos de ellos, yo les decía: «Asesinos del vidrio». Porque jugaban un montón, pero también tomaban un montón. El vidrio del vaso o de la botella, ¿no?. Ahhh….y no eran pocos aquellos «asesinos del vidrio». Unos crack!»

«¿Desde cuando es asesor técnico de la selección?»

«En 1984, iba seguido al kiosko del «Lucho» Venegoni enfrente al Shopping. Había chance de compartir una chorizada y llegó el día. Roberto Mezza andaba también en la vuelta. »Comé que vos andas loco de hambre», me dijo el «Lucho». Me comí nueve chorizos. Me internaron. La pasé re-mal. El enfermero puso en mi historia clínica: »internado por sobredosis de chorizo».

***********

«En 1991 voy a ver a «Con los Mismos Colores» en Bella Unión. Jugaban varios salteños. Quedo en el hotel y llego sobre la hora a la cancha de Uruguay. No quería pagar la entrada.

A pocos metros de la puerta estaba el portero y pego el grito: «prensa de Salto, prensa de Salto». Pase, pase, me dice el tipo. Yo no le mostraba ningún carné de prensa de Salto. ¡Era la libreta de chofer!

A «Con los Mismos Colores» lo dirigía «Pirulo» Da Cunha. El equipo estaba empatando y cuando terminó el primer tiempo entré a dar indicaciones. Me emocioné. Da Cunha me paró en seco: «O sea que el técnico sos vos. ¿Y entonces, yo qué hago aquí?».

**********

«En 1982 estábamos en el Hotel «Brisas del Hum» de Mercedes. El enviado del diario «La República» me preguntó: «¿vos sabés la integración de Salto?». Le tiré los 11. Al día siguiente sale la información, y se podía leer que la información fue proporcionada por el ASESOR TÉCNICO, Enrique Guimaraens. Eso se le ocurrió al periodista. Al día siguiente el «Pata» Izaguirre volaba de calentura. Me clavó la mirada: «¿usted desde cuándo es asesor técnico de la selección?»

**********

«Nicolás Marín y Luis «Gringo» Cavani jugaban en Oriental de La Paz. En ese apartamento no tenían cortinas en la ventana. Salía el sol y les daba de lleno en la cara. Veo unos tarros de pintura, con los colores rojo y amarillo del equipo España de La Paz que corría en ciclismo.

No lo pensé dos veces: agarré el pincel y le corrí pintura a los vidrios. Uno de rojo y otro de amarillo. Marín y el «Gringo» no podían creer. Había quedado al pelo. Pero lo más importante: podían apoliyar sin que el sol complicara».

***********

«En la época de «Con los Mismos Colores» me iba a Bella Unión muchas veces con don Walter Martínez Cerrutti que era el presidente. Lo pasaba a buscar a Mario Ilarraz y allá nos íbamos. Recuerdo a todos los que se fueron integrando al club, desde Salto: Bruno Peña, Wilson Núñez, Sofildo Piñeiro, Darío Alvez Núñez, Mario Ilarraz, Daniel Moreira, el «Globo» Bermúdez, «Pancho» Torres, Jorge Errecalde, «Colorado» Da Silva, «Corcho» Roux, Fabián Colombo, Oscar Aranda. Buena gente, grandes equipos. Es también «Con los Mismos Colores» un recuerdo para siempre».