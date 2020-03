La Santa Sede ha ordenado el cierre hasta el 3 de abril de la plaza y la basílica de San Pedro

El papa Francisco ha impartido este viernes una histórica bendición Urbi et Orbi en soledad, desde una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía como consecuencia de la emergencia del coronavirus, que ya afecta a más 566.000 personas en todo el mundo y ha provocado 25.000 muertes, 9.000 de ellas en Italia. En una plaza desierta, a media luz, envuelta en silencio y bajo una lluvia constante, Jorge Bergoglio regaló a los fieles católicos del mundo una ceremonia inédita, una homilía y una bendición (urbi et orbi, es decir, a las ciudades y al mundo) posterior que los creyentes católicos tuvieron que seguir a través de los medios de comunicación.

La Santa Sede ha ordenado el cierre hasta el 3 de abril de la plaza y la basílica de San Pedro, como medida de precaución ante la propagación de esta pandemia, que ha dejado ya al menos cinco casos positivos en el interior del Vaticano. Esta bendición se suele impartir en tres ocasiones, tal como ilustra la agencia Efe: cuando el Papa es elegido sucesor de Pedro, el 25 de diciembre por Navidad y en Pascua. Pero también se ofrece en ocasiones muy puntuales, como en 1942, cuando Pío XII lo hizo con motivo de su Jubileo episcopal y del XXV aniversario de las apariciones de Fátima.

El papa Francisco ha querido tener ahora un gesto extraordinario, cuando el mundo sufre la expansión de este virus que se ha cobrado ya la vida de más de 25.000 personas a nivel global. “Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos”, ha dicho el papa al comenzar su homilía.

La de este viernes ha sido una cita de oración universal, que propuso el propio Jorge Bergoglio el pasado domingo tras el rezo del Ángelus y que ha tenido otra característica particular: todos los católicos han tenido la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria, tal y como estableció recientemente Francisco en el decreto de la Penitenciaría Apostólica. En este documento, el Papa otorga indulgencias a todos los enfermos con coronavirus, a sus familiares, a quienes les cuidan y a todo el que reza “para pedir el cese de esta pandemia, el alivio de los que sufren y la salvación eterna de los fallecidos”.

La ceremonia sin precedentes en el Vaticano comenzó a las seis de la tarde, hora de Roma (17.00 GMT), cuando el Papa se dirigió en silencio desde las escaleras de la plaza vaticana hacia el sagrado, donde ofreció una homilía. Después, se acercó despacio hacia la puerta central de la basílica del Vaticano para rezar ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, que habitualmente está en la basílica de Santa María la Mayor, y al Cristo crucificado de la iglesia de San Marcello, ambos trasladados desde sus ubicaciones habituales para este Urbi et Orbi. El pontífice rezó ante este Cristo el pasado 16 de marzo, dejando una fotografía memorable, un paseo por una Roma vacía, con sus gentes confinadas en sus casas. Este Cristo fue llevado en procesión en 1522 por Roma para pedir el fin de la peste que asolaba la ciudad y desde entonces ha sido llevado en procesión a San Pedro cada año sagrado, alrededor de cada 50 años. En la homilía que ofreció momentos antes en la plaza, Francisco dedicó unas palabras a los “médicos, enfermeros, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas” y a todos aquellos “que comprendieron que nadie se salva solo”. De ellos dijo que son ejemplo de valentía y generosidad porque “ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida”.

Son “personas comunes, habitualmente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”, expuso. También tuvo un recuerdo especial para los “padres, madres, abuelos y abuelas, docentes” que enseñan a los niños, “con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración”. E invitó a toda la humanidad a reflexionar en medio de esta crisis sobre la importancia de la fraternidad y de la solidaridad, frente al individualismo y el egoísmo. (…)

EL PAÍS (Madrid)