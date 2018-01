Cristina Cabrejas. Roma, 14 ene (EFE).- El viaje que el papa Francisco emprenderá mañana hacia Chile y Perú servirá para escuchar los problemas y reivindicaciones de la región Panamazónica, en vista del inédito Sínodo de los obispos que se celebrará en octubre de 2019.

Fue justo a los obispos peruanos en visita “adlimina” en marzo del pasado año a quienes Francisco les reveló no solo su intención de viajar a Perú sino su voluntad de organizar un sínodo sobre la Amazonía ante los numerosos problemas existentes relatados por los sacerdotes.

“Hemos estado de espaldas, muy poco sensibles al sufrimiento, marginación. Poco personal, las distancias… no es una zona fácil y el papa está muy preocupado”, confesaba el arzobispo de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal, Salvador Piñeiro García-Calderón, en una entrevista al diario del Vaticano, “L’Osservatore Romano”.

El papa abordará los problemas y reivindicaciones de esa región en los diferentes encuentros que ha organizado con los pueblos originarios.

Durante la visita a Perú, a la delegación vaticana se sumarán el secretario general del Sínodo de Obispos, el cardenal Lorenzo Baldisseri, y el arzobispo emérito de San Pablo y presidente de la comisión episcopal para la Amazonía y de la Red Eclesial panamazónica, el cardenal brasileño Claudio Hummes.

El máximo responsable de las asambleas de los obispos subrayó, en una entrevista con EFE, que con las reuniones que mantendrá con los pueblos indígenas se hace “evidente” la intención de Francisco de crear atención sobre la Amazonía.

Para Baldisseri, la cita de los obispos de octubre de 2019 “tendrá una resonancia importante no sólo para la población indígena que habita en el territorio sino para todo el medio ambiente”.

El papa visitará también Temuco (centro de Chile) donde se reunirá y almorzará con representantes de la comunidad de la Araucanía, epicentro de las reivindicaciones del pueblo mapuche que reclama estas tierras, problemática idéntica a las de las regiones de la Panamazonia.

Las expropiaciones de los terrenos son uno de los grandes asuntos que se abordarán, de lo que Francisco ha hablado ya en varios discursos y en su encíclica “Laudato Si”.

En Perú, la existencia de los pueblos originarios se ve sobre todo amenazada por la explotación ilícita de los recursos naturales y la contaminación causada por ello.

Francisco visitará Puerto Maldonado (sureste peruano), donde viven unos 29.000 indígenas de un total de 348.411 habitantes, y que representan a 22 pueblos amazónicos y 171 comunidades nativas.

Allí almorzará con nueve representantes de estas comunidades nativas amazónicas y después participará en una reunión con 3.500 indígenas en el pabellón deportivo Coliseo Madre de Dios, donde escuchará todas sus peticiones.

Según un informe realizado por el vicariato de Pueblo Maldonado, territorio que pertenecía a los pueblos amazónicos, “actualmente más del 75 % se encuentra adjudicado a empresas petroleras y mineras sin que el Estado haya realizado procesos de consulta como establece la ley”.

“Son verdaderas amenazas para la Amazonía y la vida de los pueblos indígenas”, señala el documento.

Toda la información que recibirá el papa será comunicada para la organización del sínodo especial sobre la Amazonía.

Baldisseri también propuso hace unos días la idea de un presínodo, que podría llevarse a cabo precisamente en América Latina “para escuchar a las poblaciones indígenas antes de la reunión de los obispos en Roma”.

El cardenal destacó la importancia de que en la región se concentra el 20 % del agua dulce del planeta, además de tener el 34 % de los bosques que contienen el 30 % y el 50 % de la flora y la fauna del mundo, respectivamente. En la Amazonía viven 2.779.000 indígenas de 390 pueblos diferentes, 137 de los cuales están aislados, con 49 familias lingüísticas a las que pertenecen 240 lenguas; en total, en toda la Amazonía viven 35 millones de personas.

El vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el uruguayo Guzmán Carriquiry, recordó que “sangre indígena corre por las venas de buena parte de la población latinoamericana”. EFE