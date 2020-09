Fútbol Comercial

Un puntero exclusivo en el fútbol de la Liga Comercial, tras la última fecha jugada. Válido rescatar la actual suma de puntos. Vértigo 20, Dale Verde 19, Deportivo VJ 17, La República 15, Minervine 13, Casa Jaco 11, La Cafetera 11, Villa España 10, La Mecánica 10, La Academia 9, La Nueva Reco 8, García Triaca 7, San Miguel 4, Minimercado Apolo 3.

El miércoles a la noche, la fijación de la etapa que viene, cuando el Comercial va concluyendo al final de rueda. Desde el presidente Gonzalo Sánchez a EL PUEBLO, una manera de pasar revista al tiempo que vendrá. De partido en partido.Y uno especialísimo en función de la tabla: Deportivo VJ vs Dale Verde, mientras el primero enfrentará al último.

**********

CANCHA DE VJ 1

Hora 14: García Triaca Fútbol Club vs La Nueva Reco.

HJora 16.15′- Minervine vs Villa España.

CANCHA DE VJ 2

Hora 14: San Miguel Miguel vs La República.

Hora 16.15′- Deportivo VJ vs Dale Verde.

Hora 18.30′- Casa Jaco vs La Academia.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14: La Cafetera vs La Mecánica.

Hora 16.15′: Vértigo vs Minimercado Apolo.