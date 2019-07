Tenemos “fundamentos jurídicos sólidos”, dijo Talvi

“Cuando decidimos ofrecerle a Robert Silva la candidatura a la Vicepresidencia, quisimos saber cuál fue la intención del constituyente cuando redactó el artículo 201 de la Constitución. Bastó con preguntarlo ya que su coredactor fue el expresidente Julio María Sanguinetti”, dijo el candidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi.

En la tarde de hoy el Partido Colorado presentó ante la Corte Electoral una consulta por la designación del candidato a la Vicepresidencia Robert Silva: “A raíz de la controversia presentamos hoy un escrito ante la Corte Electoral con fundamentos jurídicos sólidos para respaldar la constitucionalidad de la designación de Robert Silva como candidato a vicepresidente, a lo cual le agregamos la opinión favorable de nueve constitucionalistas, administrativistas, ex ministros de la Corte Electoral y politólogos muy respetados y prestigiosos”, señaló Talvi, quien concluyó: “Nos vamos a someter a su veredicto, confiamos en que vamos a tener una resolución favorable”.

La consulta fue acompañada por informes de los siguientes juristas: Profs. y Dres. Oscar Bottinelli (Catedrático Grado 5 de Sistema Electoral, Régimen Electoral Nacional y Comportamiento Electoral de la Universidad de la República), Alberto Brause (ex Ministro de la Corte Electoral), Ruben Correa Freitas (Catedrático Grado 5 de Derecho Constitucional de la Universidad de la República), Carlos Delpiazzo (Catedrático Grado 5 de Derecho Administrativo de la Universidad de la República) , Eduardo Esteva (Catedrático Grado 5 de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo), Diego Gamarra (Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica del Uruguay), Eduardo Lust (Profesor Agregado Grado 4 de Derecho Constitucional de la Universidad de la República), Renán Rodríguez (ex Vicepresidente de la Corte Electoral) y Jaime Sapolinski (Profesor Agregado Grado 4 de Derecho Constitucional de la Universidad de la República).